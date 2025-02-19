В Киеве суд признал незаконной аренду земли под строительство ТЦ

Киевская городская прокуратура добилась отмены решения Киевского городского совета о передаче в аренду земельного участка площадью более 2 га в Деснянском районе столицы, где планировалось построить торговый центр. Суд также признал недействительным договор аренды, заключенный без проведения земельных торгов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно решению Северного апелляционного хозяйственного суда, незаконным признано решение Киевсовета о предоставлении земли на пересечении улиц Теодора Драйзера и Электротехнической для строительства торгового центра.

Апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда города Киева, ранее отказавшего в удовлетворении иска прокуратуры.

Как возникло дело

Спорный земельный участок был передан в аренду в декабре 2019 года для строительства, обслуживания и эксплуатации торгового комплекса и торговой площадки. Основанием для этого стала регистрация предприятием права собственности на недвижимость площадью 1000 кв. м.

Однако расследование установило, что на момент разработки проекта землеустройства на этом участке не было никаких объектов недвижимости. Они появились непосредственно перед принятием Киевсоветом решения об аренде, а уже через полтора месяца после заключения договора аренды были уничтожены.

Это свидетельствует о том, что предприятие использовало схему получения земли без предусмотренных законодательством торгов.

Кроме того, оказалось, что площадь предоставленного в аренду земельного участка превышает площадь зарегистрированного недвижимого имущества более чем в 20 раз. Таким образом, передача земли прошла с нарушением норм законодательства.

Последствия решения суда

Апелляционный суд согласился с аргументами Киевской городской прокуратуры, признал договор аренды незаконным и расторг соответствующее решение Киевского городского совета. Стоимость этого земельного участка оценивается в 89 млн. гривен. Решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Теперь территориальная община Киева может провести открытые земельные торги, что позволит получить рыночную арендную плату за этот участок. Вырученные средства могут быть направлены на развитие городской инфраструктуры и удовлетворение потребностей жителей столицы.

В мае прошлого года Хозяйственный суд Киевской области вернул государству Саливонковское водохранилище и земельный участок под ним площадью 220 гектаров и стоимостью более 8 миллиардов гривен.