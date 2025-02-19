У Києві суд визнав незаконною оренду землі під будівництво ТРЦ

Київська міська прокуратура домоглася скасування рішення Київської міської ради про передачу в оренду земельної ділянки площею понад 2 га у Деснянському районі столиці, де планували збудувати торгівельний центр. Суд також визнав недійсним договір оренди, укладений без проведення земельних торгів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з рішенням Північного апеляційного господарського суду, незаконним визнано рішення Київради про надання землі на перетині вулиць Теодора Драйзера та Електротехнічної для будівництва торговельного центру.

Апеляційний суд скасував рішення Господарського суду міста Києва, який раніше відмовив у задоволенні позову прокуратури.

Як виникла справа

Спірна земельна ділянка була передана в оренду у грудні 2019 року для будівництва, обслуговування та експлуатації торгівельного комплексу та торгівельного майданчика. Підставою для цього стала реєстрація підприємством права власності на нерухомість площею 1 000 кв. м.

Проте розслідування встановило, що на час розробки проєкту землеустрою на цій ділянці не було жодних об’єктів нерухомості. Вони з’явилися безпосередньо перед ухваленням Київрадою рішення про оренду, а вже через півтора місяця після укладення договору оренди були знищені. Це свідчить про те, що підприємство використало схему для отримання землі без передбачених законодавством торгів.

Крім того, виявилося, що площа наданої в оренду земельної ділянки перевищує площу зареєстрованого нерухомого майна більш ніж у 20 разів. Таким чином, передача землі відбулася з порушенням норм законодавства.

Наслідки рішення суду

Апеляційний суд погодився з аргументами Київської міської прокуратури, визнав договір оренди незаконним та скасував відповідне рішення Київської міської ради. Вартість цієї земельної ділянки оцінюється у 89 млн гривень. Рішення суду набрало законної сили та підлягає виконанню.

Тепер територіальна громада Києва має змогу провести відкриті земельні торги, що дозволить отримати ринкову орендну плату за цю ділянку. Виручені кошти можуть бути спрямовані на розвиток міської інфраструктури та задоволення потреб мешканців столиці.

Додамо, у травні минулого року Господарський суд Київської області повернув державі Саливонківське водосховище та земельну ділянку під ним площею 220 гектари та вартістю понад 8 мільярдів гривень.