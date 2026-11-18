В Киеве ввели новый механизм подачи заявок об аварийных отключениях электроэнергии в многоквартирных домах. ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД создали чат-бот, через который представители объединений совладельцев, жилищно-строительных кооперативов и управляющих компаний смогут подавать коллективные обращения по поводу отсутствия света.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Новый механизм должен помочь более оперативно определять причины аварий, передавать информацию соответствующим специалистам и ускорять восстановление электроснабжения.

Как будет работать система заявок

Если в многоквартирном доме исчезнет электроэнергия из-за аварии, его уполномоченный представитель сможет подать одну заявку от имени всех жителей.

Первоначально обращение будет проверять Национальная платформа ОСМД. При необходимости ее представители будут уточнять обстоятельства и дополнительную информацию, после чего передавать подтвержденную заявку в ДТЭК.

Такие обращения будут получать самый высокий приоритет при проработке.

Механизм должен помочь быстрее устанавливать, где возникла неисправность: во внешних электросетях, за которые отвечает ДТЭК, или во внутридомовых сетях.

Это позволит более оперативно привлекать специалистов, ответственных за соответствующий участок электроснабжения, и избегать задержек из-за необходимости дополнительного выяснения обстоятельств аварии.

Как ОСМД подать заявку через чат-бот

Воспользоваться новым сервисом могут уполномоченные представители ОСМД, ЖСК и управляющих компаний.

Для подачи обращения необходимо выполнить несколько шагов:

Пройти проверку в Telegram-боте , подтвердив статус представителя ОСМД, ЖСК или управляющей компании. По полученной ссылке присоединиться к закрытой группе Национальной платформы ОСМД. Найти ветку, соответствующую району расположения дома. Нажать "Подать заявку" и ответить на вопросы чат-бота.

После проверки информацию передадут энергетикам для дальнейшей обработки.

Кто будет контролировать возобновление электроснабжения

Новый механизм предполагает не только передачу информации об аварии, но и сопровождение обращения к моменту возобновления электроснабжения.

Если для устранения неисправности понадобится несколько выездов ремонтной бригады, специалист ДТЭК будет поддерживать связь с представителем дома и Национальной платформой ОСМД.

Таким образом, коммуникация между жителями, представителями домов и энергетиками должна оставаться непрерывной до момента возвращения света.

Введение системы коллективных заявок призвано упростить взаимодействие между ОСМД и оператором электросетей, а также реагировать на аварийные ситуации в многоквартирных домах Киева более адресным и оперативным.

Какими будут отключения света зимой

Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.

Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.

Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.