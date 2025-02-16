В Киевской области анонсировали строительство второго стеклозавода

Компания City One Development Валерия Кодецкого объявила о запланированном запуске завода по производству стекла в 2027 году.

Группа планирует построить два завода по производству стекла – один на Киевщине, второй – на западе Украины.

Первый проект "Город Стекла" в Березане Киевской области — в 80 км от столицы девелопер планировал завершить еще до конца 2024-го, однако конечный срок из-за войны пришлось перенести на два года позже, чем планировалось. То есть теоретически завод должны закончить к 2026-му.

Как сообщили в пресс-службе InVenture, инвестиции в проект составляют за 135 млн евро и City One Development уже активно перешла к реализации и непосредственному строительству стеклозавода. Планируемая производственная мощность завода – 600 т в сутки.

"Планируем завершить строительство завода в Березане через два года", — подчеркнули в пресс-службе группы.

Еще одно строительство стеклозавода стартовало в Ивано-Франковской области, в Прикарпатье, в конце 2024 года, отметили Delo.ua в пресс-службе City One Development.

С начала вторжения России в 2014 году после потери Лисичанского стеклозавода Украина более 10 лет не производила стекло, а импортировала его. Ежегодные потребности страны в стекле составляют, по данным 2021 года, 40-50 млн кв. метров. Сегодня государство потребляет до 30 миллионов кв. метров.

На прошлой неделе Delo.ua сообщало о том, что Инвестиционный холдинг EFI Group, ранее заявлявший о строительстве стеклозавода в Житомирской области, анонсировал, что реализацию проекта решили перенести в Киевскую область. Строительство стеклозавода мощностью 800 тонн в сутки, которое стартует уже весной 2025 года, станет пилотным проектом для работы инвестиционных нянь.

На уточняющий вопрос о локации завода от Delo.ua основатель EFI Group Игорь Лиски заявил, что участок расположен в 15 км от Киева.

По его словам, в последние годы Украина тратит на импорт стекла более 150 млн евро. Более 65% стекла в прошлом году привезли из Болгарии и Польши, еще 21% попадает из Белоруссии. Новый стеклозавод позволит избавиться от зависимости от импорта.