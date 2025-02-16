На Київщині анонсували будівництво вже другого склозаводу

Компанія City One Development Валерія Кодецького оголосила про запланований запуск заводу з виробництва скла у 2027 році.

Група планує збудувати два заводи з виробництва скла - один на Київщині, другий - на заході України.

Перший проект "Місто Скла" у Березані Київської області - за 80 км від столиці девелопер планував завершити ще до кінця 2024-го, проте кінцевий термін через війну довелось перенести на два роки пізніше, ніж планувалося. Тобто теоретично завод мають закінчити до 2026-го.

Як повідомили в прессслужбі ІnVenture, інвестиції в проєкт складають за 135 млн євро і City One Development вже активно перейшла до реалізації та безпосереднього будівництва склозаводу. Запланована виробнича потужність заводу – 600 т на добу.

"Плануємо завершити будівництво заводу у Березані за два роки", – наголосили в пресслужбі групи.

Ще одне будівництво склозаводу стартувало на заході України наприкінці 2024 року, наголосили в пресслужбі.

З початку вторгнення Росії у 2014 році після втрати Лисичанського склозаводу Україна понад 10 років не виробляла скло, а імпортувала його. Щорічні потреби країни у склі складають, за даними 2021 року, 40-50 млн кв. метрів. Сьогодні держава споживає до 30 мільйонів ква. метрів.

Минулого тижня Delo.ua повідомляло про те, що Інвестиційний холдинг EFI Group, який раніше заявляв про будівництво склозаводу на Житомирщині, анонсував, що реалізацію проєкту вирішили перенести в Київську область. Будівництво склозаводу потужністю 800 тонн на добу, яке стартує вже навесні 2025-го, стане пілотним проєктом для роботи інвестнянь.

На уточнююче запитання про локацію заводу від Delo.ua засновник EFI Group Ігор Ліскі заявив, що ділянка розташована за 15 км від Києва.

За його словами, в останні роки Україна витрачає на імпорт скла понад €150 млн. Понад 65% скла торік привезли з Болгарії та Польщі, ще 21% потрапляє з Білорусі. Новий склозавод дозволить позбутися залежності від імпорту.