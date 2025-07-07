В Киевской области подпольно производили жидкости для электронных сигарет: детали

В Обуховском районе Киевской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл массового производства контрафактной продукции в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании. Мощности размещались на территории домовладений и прилегающих к ним помещений.

Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы, а готовый товар распространялся по всей территории Украины.

Что изъяли во время обысков

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли почти 2 тыс. литров компонентов для изготовления жидкостей, 245 литров готовой продукции, оборудования и фурнитуры для производства, компьютерного оборудования, мобильных телефонов и черновых записей.

Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 8,5 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству за незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров.

Напомним , недавно правоохранители ликвидировали схему нелегального изготовления и распространения жидкостей для электронных сигарет, которую наладили супруги из Харьковщины.