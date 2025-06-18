В Украине разоблачили самое масштабное нелегальное производство анаболических стероидов под видом медпрепаратов (ФОТО)

Стражи порядка прекратили самое масштабное в Украине нелегальное производство анаболических стероидов под видом импортных медпрепаратов для спортсменов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, группа действовала на территории нескольких регионов Украины, в частности, Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областей.

Ее участники наладили полный цикл незаконного изготовления и распространения поддельных лекарственных средств.

Производством занимались в несертифицированных помещениях в одном из регионов.

Как сообщается, подозреваемые производили различные медицинские препараты. Среди них – гормональные анаболические стероиды, в частности тестостерон-пропионат, который часто принимают спортсмены для увеличения мышечной массы.

"Снаружи лекарственные средства выглядели как оригинальная продукция – с фабричной упаковкой, маркировкой, голограммами и инструкциями. Однако большинство являются вымышленными препаратами, которые не зарегистрированы ни в Украине, ни в какой-либо другой стране", — подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что в дальнейшем эта продукция сбывалась через телеграмм-каналы, мессенджеры и веб-сайты. Также пересылалась по почте в различные области, где другие участники отвечали за ее хранение и реализацию.

При этом подозреваемые создавали иллюзию легальности и качества препаратов, которые на самом деле представляли прямую угрозу жизни и здоровью потребителей.

Правоохранители изъяли оборудование, сырье, большое количество готовой продукции – 20 тысяч упаковок свыше 30 различных наименований медпрепаратов, почти 5 кг таблеток россыпью, 1850 флаконов и 1245 упаковок ампул с анаболическими препаратами. Кроме того, изъяты два автомобиля BMW X5 и BMW M8, денежные средства в национальной и иностранной валюте, что эквивалентно более 20 млн грн.

В настоящее время всем подозреваемым избраны меры пресечения.

Напомним, недавно правоохранители ликвидировали схему нелегального изготовления и распространения жидкостей для электронных сигарет, которую наладили супруги из Харьковщины. Во время обысков изъят товар на 1,2 млрд грн.