В Україні викрили наймасштабніше нелегальне виробництво анаболічних стероїдів під виглядом медпрепаратів (ФОТО)

Правоохоронці припинили наймасштабніше в Україні нелегальне виробництво анаболічних стероїдів під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. Повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинної групи за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, група діяла на території кількох регіонів України, зокрема Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей.

Її учасники налагодили повний цикл незаконного виготовлення та розповсюдження підроблених лікарських засобів.

Виробництвом займалися у несертифікованих приміщеннях в одному з регіонів. Для цього використовували кустарне обладнання та сировину невідомого походження.

Як повідомляється, підозрювані виготовляли різноманітні медичні препарати. Серед них – гормональні анаболічні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат, який часто приймають спортсмени для збільшення м’язової маси.

"Ззовні лікарські засоби мали вигляд оригінальної продукції – з фабричним пакуванням, маркуванням, голограмами та інструкціями. Однак більшість є вигаданими препаратами, що не зареєстровані ні в Україні, ні в жодній іншій країні", - наголосили в прокуратурі.

Там додали, що надалі ця продукція збувалася через телеграм-канали, месенджери та вебсайти. Також пересилалася поштою до різних областей, де інші учасники відповідали за її зберігання та реалізацію.

При цьому підозрювані створювали ілюзію легальності та якості препаратів, які насправді становили пряму загрозу для життя і здоров’я споживачів.

Правоохоронці під час обшуків вилучили обладнання, сировину, велику кількість готової продукції – 20 тисяч упаковок понад 30-ти різних найменувань медпрепаратів, майже 5 кг таблеток розсипом, 1850 флаконів і 1245 упаковок ампул із анаболічними препаратами. Крім того, вилучено два авто BMW X5 і BMW M8, грошові кошти у національній та іноземній валюті, що еквівалентно понад 20 млн грн.

Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Під час обшуків вилучено товару на 1,2 млрд грн.