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На Київщині підпільно виробляли рідини для електронних сигарет: деталі

БЕБ на Київщині припинило підпільне виробництво рідин для куріння
БЕБ на Київщині припинило підпільне виробництво рідин для куріння

В Обухівському районі Київської області детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території домоволодінь та прилеглих до них приміщень.

Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони, а готовий товар розповсюджувався по всій території України.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп'ютерне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 8,5 млн грн.

Фото 2 — На Київщині підпільно виробляли рідини для електронних сигарет: деталі

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за  незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Під час обшуків вилучено товару на 1,2 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько