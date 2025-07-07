На Київщині підпільно виробляли рідини для електронних сигарет: деталі

В Обухівському районі Київської області детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території домоволодінь та прилеглих до них приміщень.

Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони, а готовий товар розповсюджувався по всій території України.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп'ютерне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 8,5 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Під час обшуків вилучено товару на 1,2 млрд грн.