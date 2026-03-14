AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

В Киевской области пострадало от атаки производство бренда JUL

Украинский бренд одежды JUL сообщил о разрушении своего производства в Броварах Киевской области в результате обстрела в субботу, 14 марта.

"Мы хотели бы начать этот день с других новостей… Но сегодня во время массированной атаки было уничтожено наше производство в Броварах, где на протяжении многих лет мы разрабатывали и изготовляли... модели JUL", — говорится в сообщении компании.

На производстве горит помещение, повреждена техника и часть склада. Пострадавших среди работников нет, однако в зоне поражения есть погибшие.

Компания уже начала работу над возобновлением производства и обеспечением доставки заказов, однако возможны задержки, и бренд просит клиентов с пониманием отнестись к ситуации.

"Мы уже активно работаем над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу и обеспечить доставку ваших заказов", - отметили в JUL.

Напомним, этой ночью в результате массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины часть регионов осталась без электроснабжения, введено ограничение потребления.

Кроме этого, российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры и пригородный поезд на Харьковщине. В результате удара ранены машинист и его помощник.

Автор:
Татьяна Гойденко