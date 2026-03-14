Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,40

51,10

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Київській області постраждало від атаки виробництво бренду JUL

Український бренд одягу JUL повідомив про зруйнування свого виробництва у Броварах Київської області внаслідок обстрілу в суботу, 14 березня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис JUL.

"Ми б хотіли почати цей день з інших новин… Але сьогодні під час масованої атаки було знищено наше виробництво у Броварах, де протягом багатьох років ми розробляли та виготовляли … моделі JUL", — йдеться у повідомленні компанії.

На виробництві горить приміщення, пошкоджена техніка та частина складу. Постраждалих серед працівників немає, однак у зоні ураження є загиблі.

Компанія вже почала роботу над відновленням виробництва та забезпеченням доставки замовлень, проте можливі затримки, і бренд просить клієнтів із розумінням поставитися до ситуації.

"Ми вже активно працюємо над тим, щоб якомога скоріше відновити роботу та забезпечити доставку ваших замовлень", — наголосили у JUL.

Нагадаємо, цієї ночі унаслідок масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України частина регіонів залишилася без електропостачання, запроваджено обмеження споживання.

Окрім цього російські війська атакували об’єкти залізничної інфраструктури та приміський поїзд на Харківщині. Унаслідок удару поранено машиніста та його помічника.

Автор:
Тетяна Гойденко