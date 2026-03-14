У Київській області постраждало від атаки виробництво бренду JUL

Український бренд одягу JUL повідомив про зруйнування свого виробництва у Броварах Київської області внаслідок обстрілу в суботу, 14 березня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис JUL.

"Ми б хотіли почати цей день з інших новин… Але сьогодні під час масованої атаки було знищено наше виробництво у Броварах, де протягом багатьох років ми розробляли та виготовляли … моделі JUL", — йдеться у повідомленні компанії.

На виробництві горить приміщення, пошкоджена техніка та частина складу. Постраждалих серед працівників немає, однак у зоні ураження є загиблі.

Компанія вже почала роботу над відновленням виробництва та забезпеченням доставки замовлень, проте можливі затримки, і бренд просить клієнтів із розумінням поставитися до ситуації.

"Ми вже активно працюємо над тим, щоб якомога скоріше відновити роботу та забезпечити доставку ваших замовлень", — наголосили у JUL.

Нагадаємо, цієї ночі унаслідок масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України частина регіонів залишилася без електропостачання, запроваджено обмеження споживання.

Окрім цього російські війська атакували об’єкти залізничної інфраструктури та приміський поїзд на Харківщині. Унаслідок удару поранено машиніста та його помічника.