В Киевской области построят модульный городок для 600 переселенцев

В Мироновском обществе на Киевщине реализуют пилотный проект по созданию модульного жилого городка для внутренне перемещенных лиц с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующий меморандум подписали Минразвития, Киевская областная военная администрация, Мироновский городской совет и БО "МХП – Громади".

Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начальник КОВА Николай Калашник, первый заместитель городского головы Мироновки Дмитрий Жукотанский и председатель наблюдательного совета фонда Юрий Мельник.

Проект предусматривает строительство до 200 современных модульных домов на участке площадью 12 гектаров в Мироновке. Жилищем планируют обеспечить около 600 ВПЛ, первое заселение ожидается уже в 2026 году.

"Параллельно строим квартал на 1 000 квартир для мариупольцев в Белой Церкви, стартует проект в Гоще для жителей Бахмута, готовим решения для ВПЛ в Каменском и Закарпатье. Всего в работе около 30 таких проектов в разных общинах - это жилье для ориентировочно 40 тысяч человек", - сообщил глава ведомства Алексей Кулеба.

Кроме жилья, концепция города включает в себя создание рабочих мест в коммунальной и экономической сферах общины, автономную инфраструктуру, безбарьерное пространство, повышенные стандарты безопасности в формате "Citadel", зоны отдыха и покрытия 5G.

Минразвития будет координировать реализацию проекта, община предоставит землю, разработает детальный план территории и будет содержать городок, а фонд "МХП – Громади" обустроит дома и будет способствовать трудоустройству жителей.

Финансирование будет осуществляться по смешанной модели – за средства государственного, областного и местного бюджетов, а также при поддержке частных партнеров и доноров.

Кроме этого, правительство ввело упрощенную процедуру обеспечения временным жильем ВПЛ. Организации и учреждения могут арендовать государственное и коммунальное имущество за символическую плату или 1 гривну в год.