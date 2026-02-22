Запланована подія 2

На Київщині збудують модульне містечко для 600 переселенців

На Київщині збудують модульне містечко

У Миронівській громаді на Київщині реалізують пілотний проєкт зі створення модульного житлового містечка для внутрішньо переміщених осіб із можливістю подальшого працевлаштування. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідний меморандум підписали Мінрозвитку, Київська обласна військова адміністрація, Миронівська міська рада та БО "МХП – Громаді".

Документ підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, начальник КОВА Микола Калашник, перший заступник міського голови Миронівки Дмитро Жукотанський та голова наглядової ради фонду Юрій Мельник.

Проєкт передбачає будівництво до 200 сучасних модульних будинків на ділянці площею 12 гектарів у Миронівці. Житлом планують забезпечити близько 600 ВПО, перше заселення очікується вже у 2026 році.

"Паралельно будуємо квартал на 1 000 квартир для маріупольців у Білій Церкві, стартує проєкт у Гощі для мешканців Бахмута, готуємо рішення для ВПО у Кам’янському та на Закарпатті. Загалом у роботі близько 30 таких проєктів у різних громадах – це житло для орієнтовно 40 тисяч людей", - повідомив очільник відомства Олексій Кулеба.

Окрім житла, концепція містечка включає створення робочих місць у комунальній та економічній сферах громади, автономну інфраструктуру, безбар’єрний простір, підвищені стандарти безпеки у форматі "Citadel", зони відпочинку та покриття 5G.

Мінрозвитку координуватиме реалізацію проєкту, громада надасть землю, розробить детальний план території та утримуватиме містечко, а фонд "МХП – Громаді" облаштує будинки й сприятиме працевлаштуванню мешканців.

Фінансування здійснюватиметься за змішаною моделлю — за кошти державного, обласного й місцевого бюджетів, а також за підтримки приватних партнерів і донорів.

Окрім цього, уряд запровадив спрощену процедуру забезпечення тимчасовим житлом ВПО. Організації та установи можуть орендувати державне та комунальне майно за символічну плату або 1 гривню на рік.

Автор:
Тетяна Гойденко