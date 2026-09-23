В Киевской области построят производственный комплекс энергооборудования за 200 млн долларов

Турецкая компания Astor Enerji, специализирующаяся на электротехническом производстве, планирует инвестировать до 200 млн долларов в создание современного производственного комплекса в Киевской области.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства регионального развития Киевской области.

Соответствующий меморандум с турецким инвестором подписала Киевская областная военная администрация при содействии агентства во время Саммита Карпатской восьмерки.

Что предполагает инвестиционный проект

Будущий комплекс обеспечит производство оборудования, критически важного для стабильной работы украинской энергосистемы:

систем накопления энергии;

промышленных аккумуляторных решений;

электротехнического и трансформаторного оборудования.

Реализация проекта обеспечит в Киевской области новые производственные мощности, дополнительные рабочие места и укрепит энергетическую устойчивость региона. Агентство регионального развития планирует вести полное сопровождение инвестора на всех последующих этапах: от выбора земельных участков и сотрудничества с местными общинами до координации следующих шагов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине нужно еще 400 млн евро на энергетику до конца года. До конца 2026 года государству необходимо привлечь не менее 400 млн. евро в поддержку энергетического сектора. Параллельно страна планирует за год восстановить и построить более 10 ГВт мощностей и усилить их защиту от российских ударов.