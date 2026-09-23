На Київщині збудують виробничий комплекс енергообладнання за 200 млн доларів

Турецька компанія Astor Enerji, яка спеціалізується на електротехнічному виробництві, планує інвестувати до 200 млн доларів у створення сучасного виробничого комплексу в Київській області.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис Агенції регіонального розвитку Київської області.

Відповідний меморандум із турецьким інвестором підписала Київська обласна військова адміністрація за сприяння агенції під час Саміту Карпатської вісімки.

Що передбачає інвестиційний проєкт

Майбутній комплекс забезпечить виробництво обладнання, критично важливого для стабільної роботи української енергосистеми:

систем накопичення енергії;

промислових акумуляторних рішень;

електротехнічного та трансформаторного устаткування.

Реалізація проєкту забезпечить Київській області нові виробничі потужності, додаткові робочі місця та зміцнить енергетичну стійкість регіону. Агенція регіонального розвитку планує вести повний супровід інвестора на всіх подальших етапах: від вибору земельних ділянок і співпраці з місцевими громадами до координації наступних кроків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні потрібно ще €400 млн на енергетику до кінця року. До кінця 2026 року державі необхідно залучити щонайменше 400 млн євро на підтримку енергетичного сектору. Паралельно країна планує протягом року відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей і посилити їх захист від російських ударів.