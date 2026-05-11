В Киевской области псевдоэкспортеры агропродукции обманули иностранцев на 600 тысяч евро

Правоохранители разоблачили подставные фирмы, обманывавшие европейский бизнес. / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители прекратили деятельность организованной группы, которая под видом продаж украинской агропродукции присваивала средства иностранных покупателей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По материалам следствия, фигуранты использовали фиктивные контракты и профессиональную менеджерку для привлечения клиентов из ЕС и Израиля.

Группа лиц создала сеть подконтрольных предприятий Киевской области. В интернете они размещали объявления о продаже зерна и другой сельхозпродукции по привлекательным ценам, имитируя деятельность реальных аграрных компаний.

Для убеждения иностранцев организаторы привлекли женщину, свободно владевшую иностранными языками.

Она представлялась менеджером по продажам, демонстрировала глубокие знания в агробизнесе и гарантировала безопасность сделок.

Как работал механизм обмана

  1. С иностранцами заключали официальные на вид договоры поставки.
  2. Главным условием являлась полная или частичная оплата товара и логистических затрат.
  3. После получения денег на счета, злоумышленники оперативно обналичивали их, а связь с клиентами обрывали.

Масштабы ущерба

Установлено, что от действий "экспортеров" пострадали граждане Германии, Хорватии и Израиля. Общая сумма задокументированного ущерба уже превысила 600 тыс. евро.

Напомним, в столице были зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.

Автор:
Татьяна Бессараб