- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киевской области псевдоэкспортеры агропродукции обманули иностранцев на 600 тысяч евро
Правоохранители прекратили деятельность организованной группы, которая под видом продаж украинской агропродукции присваивала средства иностранных покупателей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По материалам следствия, фигуранты использовали фиктивные контракты и профессиональную менеджерку для привлечения клиентов из ЕС и Израиля.
Группа лиц создала сеть подконтрольных предприятий Киевской области. В интернете они размещали объявления о продаже зерна и другой сельхозпродукции по привлекательным ценам, имитируя деятельность реальных аграрных компаний.
Для убеждения иностранцев организаторы привлекли женщину, свободно владевшую иностранными языками.
Она представлялась менеджером по продажам, демонстрировала глубокие знания в агробизнесе и гарантировала безопасность сделок.
Как работал механизм обмана
- С иностранцами заключали официальные на вид договоры поставки.
- Главным условием являлась полная или частичная оплата товара и логистических затрат.
- После получения денег на счета, злоумышленники оперативно обналичивали их, а связь с клиентами обрывали.
Масштабы ущерба
Установлено, что от действий "экспортеров" пострадали граждане Германии, Хорватии и Израиля. Общая сумма задокументированного ущерба уже превысила 600 тыс. евро.
Напомним, в столице были зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.