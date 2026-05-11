На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро

Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка під виглядом продажу української агропродукції привласнювала кошти іноземних покупців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За матеріалами слідства, фігуранти використовували фіктивні контракти та професійну "менеджерку" для залучення клієнтів з ЄС та Ізраїлю.

Група осіб створила мережу підконтрольних підприємств у Київській області. В інтернеті вони розміщували оголошення про продаж зерна та іншої сільгосппродукції за привабливими цінами, імітуючи діяльність реальних аграрних компаній.

Для переконання іноземців організатори залучили жінку, яка вільно володіла іноземними мовами.

Вона представлялася менеджеркою з продажів, демонструвала глибокі знання в агробізнесі та гарантувала безпечність угод.

Як працював механізм обману

З іноземцями укладали офіційні на вигляд договори поставки. Головною умовою була повна або часткова оплата товару та логістичних витрат. Після отримання грошей на рахунки, зловмисники оперативно переводили їх у готівку, а зв'язок із клієнтами обривали.

Масштаби збитків

Наразі встановлено, що від дій "експортерів" постраждали громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Загальна сума задокументованих збитків уже перевищила 600 тис. євро.

Нагадаємо, у столиці було зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян.