Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро

гроші
Правоохоронці викрили підставні фірми, що ошукували європейський бізнес. / Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка під виглядом продажу української агропродукції привласнювала кошти іноземних покупців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За матеріалами слідства, фігуранти використовували фіктивні контракти та професійну "менеджерку" для залучення клієнтів з ЄС та Ізраїлю.

Група осіб створила мережу підконтрольних підприємств у Київській області. В інтернеті вони розміщували оголошення про продаж зерна та іншої сільгосппродукції за привабливими цінами, імітуючи діяльність реальних аграрних компаній.

Для переконання іноземців організатори залучили жінку, яка вільно володіла іноземними мовами.

Вона представлялася менеджеркою з продажів, демонструвала глибокі знання в агробізнесі та гарантувала безпечність угод.

Як працював механізм обману

  1. З іноземцями укладали офіційні на вигляд договори поставки.
  2. Головною умовою була повна або часткова оплата товару та логістичних витрат.
  3. Після отримання грошей на рахунки, зловмисники оперативно переводили їх у готівку, а зв'язок із клієнтами обривали.

Масштаби збитків

Наразі встановлено, що від дій "експортерів" постраждали громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Загальна сума задокументованих збитків уже перевищила 600 тис. євро.

Фото 2 — На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро
Фото 3 — На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро
Фото 4 — На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро
Фото 5 — На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро
Фото 6 — На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро
Фото 7 — На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро
Фото 8 — На Київщині псевдоекспортери агропродукції ошукали іноземців на 600 тисяч євро

Нагадаємо, у столиці було зафіксовано випадки шахрайства, пов’язані з підміною QR-кодів у громадських місцях. Зловмисники розміщують фальшиві коди, які ведуть на підроблені вебресурси, що імітують сервіси онлайн-оплати. Метою таких дій є отримання персональних та платіжних даних громадян. 

Автор:
Тетяна Бесараб