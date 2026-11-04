В Киевской области возобновляют путепровод за 396 млн грн: когда завершат работы

В Киевской области восстанавливают поврежденный во время боевых действий путепровод вблизи Макарова за 396 млн грн. В настоящее время работы выполнены на 69%, а завершить их планируют до конца года при благоприятной погоде.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Агентство восстановления.

Речь идет о путепроводе на автомобильной дороге Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев.

Что уже сделали

Подрядчик смонтировал металлические конструкции пролетных строений, обустроил опоры и забетонировал монолитную плиту.

В настоящее время строители обустраивают подходы к путепроводу, наносят гидроизоляцию и антикоррозионную защиту конструкций. Также готовятся к выполнению дорожных работ.

"Впереди еще ряд работ, выполнение которых зависит, в частности, от погодных условий", - отметил глава Агентства восстановления Иван Федоров.

Стоимость и сроки восстановления

Общая стоимость восстановления путепровода составляет 396 млн. грн. В 2026 году работы финансируются из государственного бюджета и за счет кредитных ресурсов Citi Bank UKEF.

Завершить восстановление планируется к концу 2026 года. В то же время, сроки зависят от погодных условий и обеспечения строительства необходимыми ресурсами.

Напомним, в Киеве капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" переходит к завершающему этапу.