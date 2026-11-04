На Київщині відновлюють шляхопровід за 396 млн грн: коли завершать роботи

На Київщині відновлюють пошкоджений під час бойових дій шляхопровід поблизу Макарова за 396 млн грн. Наразі роботи виконані на 69%, а завершити їх планують до кінця року за сприятливої погоди.

Як пише Dilo, про це повідомляє Агентство відновлення.

Йдеться про шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19 Феневичі — Бородянка — Макарів — Бишів.

Що вже зробили

Підрядник змонтував металеві конструкції прогонових будов, облаштував опори та забетонував монолітну плиту.

Наразі будівельники облаштовують підходи до шляхопроводу, наносять гідроізоляцію та антикорозійний захист конструкцій. Також готуються до виконання дорожніх робіт.

"Попереду ще низка робіт, виконання яких залежить, зокрема, від погодних умов", — зазначив голова Агентства відновлення Іван Федоров.

Вартість і строки відбудови

Загальна вартість відновлення шляхопроводу становить 396 млн грн. У 2026 році роботи фінансують із державного бюджету та за рахунок кредитних ресурсів Citi Bank UKEF.

Завершити відбудову планують до кінця 2026 року. Водночас строки залежать від погодних умов і забезпечення будівництва необхідними ресурсами.

Нагадаємо, у Києві капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро “Чернігівська” переходить до завершального етапу.