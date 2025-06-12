В Лондоне суд разрешил AerCap взыскать более миллиарда долларов за "застрявшие" в России самолеты

Высокий суд Лондона в среду постановил, что крупнейший в мире лизингодатель самолетов, AerCap, может взыскать более 1 миллиарда долларов (870 млн евро). Эти средства связаны с оставшимися в России самолетами компании после полномасштабного вторжения в Украину.

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Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Reuters.

Суд вынес решение в пользу лизинговых компаний в многомиллиардном судебном споре со страховщиками после масштабного судебного разбирательства одного из крупнейших страховых споров, когда-либо рассматривавшихся в Лондоне, завершившемся в феврале. Хотя сумма значительна, она меньше примерно 2 миллиардов долларов, которые требовала AerCap.

Причина иска и решение суда

Иск касался почти 150 реактивных самолетов и нескольких двигателей, первоначальная стоимость которых достигала 4,7 миллиарда долларов. Однако некоторые урегулирования, в частности те, что были заключены в первый день судебного разбирательства в октябре, уменьшили эту сумму.

Судья Кристофер Бутчер в своем решении отметил, что самолеты были потеряны 10 марта 2022 года, когда российский закон запретил их экспорт и вывоз авиационного оборудования из России.

Это означает, что лизингодатели могут взыскать убытки со своих "страховщиков военных рисков", а не по более широкому пункту обо всех рисках. Судья Бутчер объяснил, что причиной ущерба стал "акт или распоряжение российского правительства".

Судья также постановил, что санкции ЕС или США не мешали страховщикам выплачивать истцам возмещение за потерю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям.

В своем постановлении Батчер отметил, что AerCap получила чуть более 1,3 миллиарда долларов в период с августа по декабрь 2023 года по шести сделкам с арендаторами и российской страховой компанией.

Страховой иск на $3,5 млрд из-за потери самолетов в России

Напомним, в конце марта 2022 года крупнейший в мире лизингодатель воздушных судов AerCap подал страховую претензию на $3,5 млрд, чтобы покрыть потерю более 100 своих самолетов, оставшихся в России после ее вторжения в Украину.

AerCap предоставила в аренду России 135 самолетов и 14 двигателей, но смогла вернуть только 22 самолета и три двигателя.

Евросоюз в 2022 году запретил в отношении России новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов, а также обязал Москву в течение месяца вернуть лизингодателям уже сданные в лизинг самолеты. После запрета ЕС Путин 14 марта подписал закон, дающий возможность регистрировать в РФ права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.