У Лондоні суд дозволив AerCap стягнути понад мільярд доларів за "застряглі" в Росії літаки

Високий суд Лондона у середу постановив, що найбільший у світі лізингодавець літаків, AerCap, може стягнути понад 1 мільярд доларів (870 млн євро). Ці кошти пов'язані з літаками компанії, що залишилися в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Reuters.

Суд виніс рішення на користь лізингових компаній у багатомільярдному судовому спорі зі страховиками після масштабного судового розгляду однієї з найбільших страхових суперечок, що коли-небудь розглядалися в Лондоні, що завершилося в лютому. Хоча сума є значною, вона менша за приблизно 2 мільярди доларів, які вимагала AerCap.

Причина позову та рішення суду

Позов стосувався майже 150 реактивних літаків та кількох двигунів, початкова вартість яких сягала 4,7 мільярда доларів. Однак, деякі врегулювання, зокрема ті, що були укладені в перший день судового розгляду у жовтні, зменшили цю суму.

Суддя Крістофер Бутчер у своєму рішенні зазначив, що літаки були втрачені 10 березня 2022 року, коли російський закон заборонив їхній експорт та вивіз авіаційного обладнання з Росії.

Це означає, що лізингодавці можуть стягнути збитки зі своїх "страховиків воєнних ризиків", а не за ширшим пунктом про всі ризики. Суддя Бутчер пояснив, що причиною збитків став "акт або розпорядження російського уряду".

Суддя також постановив, що санкції ЄС чи США не заважали страховикам виплачувати позивачам відшкодування за втрату літаків, які були здані в оренду російським авіакомпаніям.

У своїй постанові Батчер зазначив, що AerCap отримала трохи більше 1,3 мільярда доларів у період із серпня по грудень 2023 року за шістьма угодами з орендарями та російською страховою компанією.

Страховий позов на $3,5 млрд через втрату літаків у Росії

Нагадаємо, наприкінці березня 2022 року найбільший у світі лізингодавець повітряних суден AerCap подав страхову претензію на $3,5 млрд, щоб покрити втрату понад 100 своїх літаків, які залишилися в Росії після її вторгнення в Україну.

AerCap надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але змогла повернути лише 22 літаки і три двигуни.

Євросоюз в 2022 році заборонив щодо Росії нові поставки, техобслуговування та страхування літаків, а також зобов'язав Москву протягом місяця повернути лізингодавцям вже здані у лізинг літаки. Після заборони ЄС Путін 14 березня підписав закон, який дає можливість реєструвати у РФ права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній.