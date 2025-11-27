В Луцке появится новый торгово-офисный центр с укрытием

Горсовет Луцка согласовал строительство торгово-офисного центра (ТОЦ) на 450 м² с укрытием и пандусами. Строительство будет осуществлено на участке, где сейчас расположены жилые дома.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Луцкого городского совета.

Луцкий городской совет дал зеленый свет на строительство нового торгово-офисного центра рядом с улицей Львовской. На участке построят двухэтажное здание, которое займет место одного из старых жилых домов. В проекте предусмотрено обустроенное укрытие.

Решение об утверждении детального плана территории, где планируется строительство, депутаты приняли 29 октября 2025 года. Земельный участок площадью около 10 соток расположен рядом с автостанцией и охватывает квартал в пределах улиц Степана Ленкавского (ранее Левитана), Анатолия Козяра (бывшая Маковского), Львовской и Трутовского.

Согласно документам, на территории расположены три дома общей площадью 760 м². Одну двухэтажную усадьбу планируют демонтировать, а на ее месте построить ТОЦ площадью 450 м².

Фото: проект детального плана территории

Подробный план обязывает застройщика обеспечить доступность сооружения для маломобильных групп населения: в частности установить внешние пандусы, тактильную плитку в начале пандусов, снизить бордюры и разместить информационные таблички со шрифтом Брайля.

Также предусмотрено переоборудование подвального помещения под полноценное укрытие.

Владелицей участка является Лариса Линникова - директор ООО "Горизонт-Медтехника", работающее на рынке оптовой торговли фармацевтическими товарами с 2011 года. Основателями компании являются Виктор Линников и Юлия Тростянчук.

Известно, что Виктор Линников дважды баллотировался в Луцкий горсовет: в 2015 году - от Народного Руха Украины, в 2020-м - со списком партии "За будущее", однако безуспешно.

СМИ сообщают, что в 2025 году "Горизонт-Медтехника" попала в черный список Антимонопольного комитета. АМКУ установил, что компания и предприниматель Николай Коминко согласовали действия во время тендера Ковельского медобъединения в 2024 году. За нарушение конкурентного законодательства на обе стороны наложены штрафы по 68 тысяч гривен и ограничено их участие в государственных закупках.

