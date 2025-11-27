У Луцьку з'явиться новий торговельно-офісний центр з укриттям

Міськрада Луцька погодила зведення торговельно-офісного центру (ТОЦ) на 450 м² з укриттям та пандусами. Будівництво здійснять на ділянці, де нині розташовані житлові будинки.

Про це повідломляє Delo.ua

Луцька міська рада дала зелене світло на будівництво нового торговельно-офісного центру поруч з вулицею Львівською. На ділянці зведуть двоповерхову будівлю, яка займе місце одного зі старих житлових будинків. У проєкті передбачено облаштоване укриття.

Рішення про затвердження детального плану території, де планують будівництво, депутати ухвалили 29 жовтня 2025 року. Земельна ділянка площею близько 10 соток розташована поруч з автостанцією та охоплює квартал у межах вулиць Степана Ленкавського (раніше Левітана), Анатолія Козяра (колишня Маковського), Львівської та Трутовського.

Згідно з документами, на території розташовані три будинки загальною площею 760 м². Одну двоповерхову садибу планують демонтувати, а на її місці збудувати ТОЦ площею 450 м².

Фото: проєкт детального плану території

Детальний план зобов’язує забудовника забезпечити доступність споруди для маломобільних груп населення: зокрема, встановити зовнішні пандуси, тактильну плитку на початку пандусів, знизити бордюри та розмістити інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.

Також передбачено переобладнання підвального приміщення під повноцінне укриття.

Власницею ділянки є Лариса Ліннікова — директорка ТОВ "Обрій-Медтехніка", яке працює на ринку оптової торгівлі фармацевтичними товарами з 2011 року. Засновниками компанії є Віктор Лінніков та Юлія Тростянчук.

Відомо, що Віктор Лінніков двічі балотувався до Луцької міськради: у 2015 році — від Народного руху України, у 2020-му — зі списком партії "За майбутнє", однак безуспішно.

ЗМІ повідомляють, що у 2025 році “Обрій-Медтехніка” потрапила до чорного списку Антимонопольного комітету. АМКУ встановив, що компанія та підприємець Микола Комінко узгодили дії під час тендеру Ковельського медоб’єднання у 2024 році. За порушення конкурентного законодавства на обидві сторони накладено штрафи по 68 тисяч гривень та обмежено їхню участь у державних закупівлях.

