В мае банки выдали почти 600 ипотек более чем на 1 млрд грн – НБУ

В мае 2025 года украинские банки выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, такие данные обнародовал Национальный банк Украины по результатам ежемесячного опроса финансовых учреждений.

Бум ипотеки

В мае 2025 года украинские банки выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн.

Наибольшая доля кредитов – 352 договора на 639,6 млн грн – приходится на первичный рынок жилья. Из них 106 кредитов более чем на 187 млн грн выданы под залог имущественных прав на будущие объекты недвижимости. На вторичном рынке было заключено 247 сделок на 451,1 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых для первичного рынка и 10% для вторичного. Доля проблемных ипотек осталась на уровне 15%, что свидетельствует о стабильном качестве портфеля.

Наиболее активно кредитование наблюдалось в Киевской области (34% общего объема), столице, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Напомним, 30 июня Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов для обеспечения всеобщего экономического и демографического роста во время войны и послевоенного восстановления и восстановления.