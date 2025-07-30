У травні банки видали майже 600 іпотек на понад 1 млрд грн – НБУ

У травні 2025 року українські банки видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Згідно з даними НБУ, найбільше — на первинному ринку. Середня ставка за такими позиками становила 8% річних, на вторинному — 10%. Частка проблемних іпотек залишається стабільною на рівні 15%.

Як пише Delo.ua, такі дані оприлюднив Національний банк України за результатами щомісячного опитування фінансових установ.

Бум іпотеки

У травні 2025 року українські банки видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн.

Найбільша частка кредитів — 352 договори на 639,6 млн грн — припадає на первинний ринок житла. Із них 106 кредитів на понад 187 млн грн видані під заставу майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості. На вторинному ринку було укладено 247 угод на 451,1 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних для первинного ринку та 10% — для вторинного. Частка проблемних іпотек залишилася на рівні 15%, що свідчить про стабільну якість портфеля.

Найактивніше кредитування спостерігалося в Київській області (34% загального обсягу), столиці, а також у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, 30 червня Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови.