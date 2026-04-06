В марте Фонд поддержки энергетики получил 3,2 млн евро от Исландии и Словении

В марте в Фонд поддержки энергетики Украины поступили средства от Исландии и Словении на общую сумму 3,2 млн. евро. Также в этот период задекларированы новые грантовые обязательства от международных партнеров более чем на 34 млн евро.

Ожидается поступление 12,5 млн. евро от Канады, 10 млн. евро от Еврокомиссии, 5,4 млн. евро от Дании, 4,8 млн. евро от Германии и 1,5 млн. евро от Хорватии.

Дополнительно анонсированы взносы от Великобритании (57,9 млн. евро); Италии (10 млн. евро); провинции Альберта в Канаде (155 тысяч евро).

Из-за механизма Фонда в марте подписаны контракты на покупку оборудования стоимостью около 41,7 млн евро. Эти средства будут направлены на модернизацию подстанций, обновление объектов генерации, развитие газовой инфраструктуры. В частности, закупят: трубопроводную арматуру, высоковольтное электротехническое оборудование, кабельную продукцию, аккумуляторные батареи, материалы для восстановления и средства индивидуальной защиты.

По ранее подписанным соглашениям в марте в Украину доставили оборудование на сумму 11,5 млн евро. В список вошли диагностические комплексы и трансформаторные материалы для стабилизации работы энергообъектов.

По состоянию на апрель 2026 года в Фонд поступило почти 1,85 млрд евро от 37 спонсоров из 26 стран и 3 международных организаций.

Нынешней зимой Украина существенно усилила координацию международной энергетической поддержки, привлекая более 600 млн евро энергетической помощи от партнеров.