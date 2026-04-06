Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,69

50,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В марте Фонд поддержки энергетики получил 3,2 млн евро от Исландии и Словении

В марте Фонд поддержки энергетики получил 3,2 млн. евро международной поддержки / Shutterstock

В марте в Фонд поддержки энергетики Украины поступили средства от Исландии и Словении на общую сумму 3,2 млн. евро. Также в этот период задекларированы новые грантовые обязательства от международных партнеров более чем на 34 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ожидается поступление 12,5 млн. евро от Канады, 10 млн. евро от Еврокомиссии, 5,4 млн. евро от Дании, 4,8 млн. евро от Германии и 1,5 млн. евро от Хорватии.

Дополнительно анонсированы взносы от Великобритании (57,9 млн. евро); Италии (10 млн. евро); провинции Альберта в Канаде (155 тысяч евро).

Из-за механизма Фонда в марте подписаны контракты на покупку оборудования стоимостью около 41,7 млн евро. Эти средства будут направлены на модернизацию подстанций, обновление объектов генерации, развитие газовой инфраструктуры. В частности, закупят: трубопроводную арматуру, высоковольтное электротехническое оборудование, кабельную продукцию, аккумуляторные батареи, материалы для восстановления и средства индивидуальной защиты.

По ранее подписанным соглашениям в марте в Украину доставили оборудование на сумму 11,5 млн евро. В список вошли диагностические комплексы и трансформаторные материалы для стабилизации работы энергообъектов.

По состоянию на апрель 2026 года в Фонд поступило почти 1,85 млрд евро от 37 спонсоров из 26 стран и 3 международных организаций.

Нынешней зимой Украина существенно усилила координацию международной энергетической поддержки, привлекая более 600 млн евро энергетической помощи от партнеров.

Автор:
Татьяна Ковальчук