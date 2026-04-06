У березні Фонд підтримки енергетики отримав 3,2 млн євро від Ісландії та Словенії

У березні до Фонду підтримки енергетики України надійшли кошти від Ісландії та Словенії на загальну суму 3,2 млн євро. Також у цей період задекларовано нові грантові зобов’язання від міжнародних партнерів на понад 34 млн євро.

Очікується надходження 12,5 млн євро від Канади, 10 млн євро від Єврокомісії, 5,4 млн євро від Данії, 4,8 млн євро від Німеччини та 1,5 млн євро від Хорватії.

Додатково анонсовано внески від Великої Британії (57,9 млн євро); Італії (10 млн євро); провінції Альберта в Канаді (155 тис. євро).

Через механізм Фонду в березні підписано контракти на купівлю обладнання вартістю близько 41,7 млн євро. Ці кошти спрямують на модернізацію підстанцій, оновлення об'єктів генерації, розвиток газової інфраструктури. Зокрема закуплять: трубопровідну арматуру, високовольтне електротехнічне обладнання, кабельну продукцію, акумуляторні батареї, матеріали для відновлення та засоби індивідуального захисту.

За раніше підписаними угодами у березні в Україну доставили обладнання на суму 11,5 млн євро. До переліку увійшли діагностичні комплекси та трансформаторні матеріали для стабілізації роботи енергооб'єктів.

Станом на квітень 2026 року до Фонду надійшло майже 1,85 млрд євро від 37 спонсорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій.

Цієї зими Україна суттєво посилила координацію міжнародної енергетичної підтримки, залучивши понад 600 млн євро енергетичної допомоги від партнерів.