В Минэнерго опровергли информацию о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения

По состоянию на 9 января нет никакого решения или проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Там подчеркнули, что этот вопрос вообще не стоит в повестке дня, а такие сообщения не что иное, как дезинформация.

"Распространение ложных заявлений по тарифам – это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам!", — говорится в сообщении.

Ранее в сети распространилась информация, что тариф на электроэнергию для населения в 2025 году начнет расти.

Такую информацию распространил глава общества потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, с 1 июня цена на э/э должна составлять 6,64 грн/кВт-ч, а в ближайшие два-три года вырастет до 9 грн/кВт-ч. Он подчеркнул, что это требование МВФ.

Напомним, 31 мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

Также добавим, украинцев также предупредили о фейке по графикам отключения газа газа из-за прекращения транзита. Такой фейк активно распространяется в Telegram каналах, где пользователям демонстрируют скриншот несуществующей статьи из одного из украинских изданий.