У Міненерго спростували інформацію про перегляд тарифів на електроенергію для населення

Станом на 9 січня не існує жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Там підкреслили, що це питання взагалі не стоїть на порядку денному, а такі повідомлення є ні чим іншим, як дезінформацією.

"Поширення неправдивих заяв щодо тарифів – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Будьте уважними та довіряйте лише офіційним джерелам!", - йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі поширилася інформація про те, що тариф на електроенергію для населення у 2025 році почне зростати.

Таку інформацію розповсюдив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, з 1 червня ціна на е/е має становити 6,64 грн/кВт-год, а в найближчі два-три роки зросте до 9 грн/кВт-год. Він підкреслив, що це є вимогою МВФ.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

Також додамо, українців також попередили про фейк щодо графіків відключення газу газу через припинення транзиту. Такий фейк активно поширюється у Telegram-каналах, де користувачам демонструють скріншот неіснуючої статті з одного з українських видань.