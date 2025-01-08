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Українців попередили про фейк щодо графіків відключення газу
Інформація про можливе відключення газу через припинення транзиту російського газу є неправдивою.
Про це повідомляє Центр протидії дезинформації РНБО України.
Інформація про відключення газу – це фейк
Зазначається, що такий фейк активно поширюється у Telegram-каналах, де користувачам демонструють скріншот неіснуючої статті з одного з українських видань.
Для перегляду "графіка" вони перенаправляються до Telegram-бота.
Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту, що використовує дезінформаційні заголовки та фейкові статті. Мета таких дій — збільшити охоплення певного ресурсу, підкреслюють в пресслужбі.
Згодом в пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що підприємства працюють у звичайному режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання газу всім споживачам, а інформація про можливі графіки відключень газу не відповідає дійсності.
Про припинення транзиту газу
Нагадаємо, з 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.
Додамо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.
В свою чергу, Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу.
Словаччина розглядає два можливі шляхи вирішення ситуації: відновлення транзиту або впровадження механізмів компенсації, які дозволять покрити втрати державного бюджету. Наразі ці втрати оцінюються у майже 500 мільйонів євро, зазначив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.