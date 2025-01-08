Українців попередили про фейк щодо графіків відключення газу

Інформація про можливе відключення газу через припинення транзиту російського газу є неправдивою.

Про це повідомляє Центр протидії дезинформації РНБО України.

Інформація про відключення газу – це фейк

Зазначається, що такий фейк активно поширюється у Telegram-каналах, де користувачам демонструють скріншот неіснуючої статті з одного з українських видань.

Для перегляду "графіка" вони перенаправляються до Telegram-бота.

Подібні повідомлення є типовим прикладом клікбейту, що використовує дезінформаційні заголовки та фейкові статті. Мета таких дій — збільшити охоплення певного ресурсу, підкреслюють в пресслужбі.

Згодом в пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що підприємства працюють у звичайному режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання газу всім споживачам, а інформація про можливі графіки відключень газу не відповідає дійсності.

Про припинення транзиту газу

Нагадаємо, з 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

Додамо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.

В свою чергу, Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу.

Словаччина розглядає два можливі шляхи вирішення ситуації: відновлення транзиту або впровадження механізмів компенсації, які дозволять покрити втрати державного бюджету. Наразі ці втрати оцінюються у майже 500 мільйонів євро, зазначив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.