Украинцев предупредили о фейке по графикам отключения газа

Информация о возможном отключении газа из-за прекращения транзита российского газа ложна.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Информация об отключении газа – это фейк

Отмечается, что такой фейк активно распространяется в Telegram каналах, где пользователям демонстрируют скриншот несуществующей статьи из одного из украинских изданий.

Для просмотра "графика" они перенаправляются в Telegram-бот.

Подобные сообщения являются типичным примером кликбейта, использующего дезинформационные заголовки и фейковые статьи. Цель таких действий – увеличить охват определенного ресурса, подчеркивают в пресс-службе.

Впоследствии в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что предприятия работают в обычном режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку газа всем потребителям, а информация о возможных графиках отключений газа не соответствует действительности.

О прекращении транзита газа

Напомним, с 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

Добавим, что до 31 декабря 2024 года у Украины был действующий контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа. Продолжать его украинская сторона отказалась по политическим причинам. Это, в частности, повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была еще почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья .

В свою очередь, Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа.

Словакия рассматривает два возможных пути разрешения ситуации: возобновление транзита или внедрение механизмов компенсации, которые позволят покрыть потери государственного бюджета.