В Минобороны объяснили алгоритм закупки автотранспорта военными частями: что нужно сделать

Минобороны предоставило четкий алгоритм, как военные части могут быстро и без лишней бюрократии закупать подержанные пикапы, квадроциклы и мотоциклы для покрытия своих нужд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Алгоритм упрощенной закупки автотранспорта следующий:

Сначала нужно убедиться, что этот вид транспорта предусмотрен штатом воинской части. При необходимости внести соответствующие изменения. На основе рапорта утвердить приказ, определяющий объемы и список необходимой техники. Найти машины для покупки и собрать коммерческие предложения. Важно получить от продавца оценочные документы (отчет оценщика или заключение эксперта). Собрать полный пакет документов: рапорт, расчет ожидаемой стоимости, коммерческие предложения, документы, в которых указана стоимость. Оформить протокол решение о методе закупки. Законодательство разрешает военным частям проводить такие закупки без использования электронной системы. Подготовить и согласовать проект договора с финансово-экономической и юридической службами, после чего заключить договор купли-продажи. Продавец должен снять транспорт с учета. Составить акт приемки-передачи и расходную накладную, поставить приобретенные машины на бухгалтерский и материальный учет. Передать документы военной службы правопорядка для регистрации. Обязательно опубликовать отчет о заключенном контракте в электронной системе закупок.

Как отметили в Минобороны, этот алгоритм значительно упрощает процесс, помогая военным частям оперативно снабжать себя необходимой техникой.

Напомним, в августе правительство упростило закупку и списание имущества для ВСУ . Военные подразделения теперь смогут покупать подержанные транспортные средства, в том числе пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощенной процедуре.