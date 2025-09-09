Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минобороны объяснили алгоритм закупки автотранспорта военными частями: что нужно сделать

автомобиль, военный ВСУ
Военным частям облегчили закупку транспортных средств. / Сухопутные войска ВСУ

Минобороны предоставило четкий алгоритм, как военные части могут быстро и без лишней бюрократии закупать подержанные пикапы, квадроциклы и мотоциклы для покрытия своих нужд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Алгоритм упрощенной закупки автотранспорта следующий:

  1. Сначала нужно убедиться, что этот вид транспорта предусмотрен штатом воинской части. При необходимости внести соответствующие изменения.
  2. На основе рапорта утвердить приказ, определяющий объемы и список необходимой техники.
  3. Найти машины для покупки и собрать коммерческие предложения. Важно получить от продавца оценочные документы (отчет оценщика или заключение эксперта).
  4. Собрать полный пакет документов: рапорт, расчет ожидаемой стоимости, коммерческие предложения, документы, в которых указана стоимость.
  5. Оформить протокол решение о методе закупки. Законодательство разрешает военным частям проводить такие закупки без использования электронной системы.
  6. Подготовить и согласовать проект договора с финансово-экономической и юридической службами, после чего заключить договор купли-продажи. Продавец должен снять транспорт с учета.
  7. Составить акт приемки-передачи и расходную накладную, поставить приобретенные машины на бухгалтерский и материальный учет.
  8. Передать документы военной службы правопорядка для регистрации. Обязательно опубликовать отчет о заключенном контракте в электронной системе закупок.

Как отметили в Минобороны, этот алгоритм значительно упрощает процесс, помогая военным частям оперативно снабжать себя необходимой техникой.

Напомним, в августе правительство упростило закупку и списание имущества для ВСУ . Военные подразделения теперь смогут покупать подержанные транспортные средства, в том числе пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощенной процедуре.

Автор:
Татьяна Ковальчук