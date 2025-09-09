У Міноборони пояснили алгоритм закупівлі автотранспорту військовими частинами: що потрібно зробити

Міноборони надало чіткий алгоритм, як військові частини можуть швидко та без зайвої бюрократії закуповувати вживані пікапи, квадроцикли та мотоцикли для покриття своїх потреб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Алгоритм спрощеної закупівлі автотранспорту наступний:

Спочатку необхідно переконатися, що цей вид транспорту передбачений штатом військової частини. За потреби — внести відповідні зміни. На основі рапорту затвердити наказ, що визначає обсяги та перелік необхідної техніки. Знайти машини для закупівлі та зібрати комерційні пропозиції. Важливо отримати від продавця оціночні документи (звіт оцінювача або висновок експерта). Зібрати повний пакет документів: рапорт, розрахунок очікуваної вартості, комерційні пропозиції, документи, в яких зазначена вартість тощо. Оформити протоколом рішення про метод закупівлі. Законодавство дозволяє військовим частинам проводити такі закупівлі без використання електронної системи. Підготувати та узгодити проєкт договору з фінансово-економічною та юридичною службами, після чого укласти договір купівлі-продажу. Продавець має зняти транспорт з обліку. Скласти акт приймання-передачі та видаткову накладну, поставити придбані машини на бухгалтерський та матеріальний облік. Передати документи до Військової служби правопорядку для реєстрації. Обов’язково опублікувати звіт про укладений контракт в електронній системі закупівель.

Як зазначили в Міноборони, цей алгоритм значно спрощує процес, допомагаючи військовим частинам оперативно забезпечувати себе необхідною технікою.

Нагадаємо, у серпні уряд спростив закупівлю та списання майна для ЗСУ. Військові підрозділи тепер зможуть купувати вживані транспортні засоби, зокрема пікапи, квадроцикли та мотоцикли, за спрощеною процедурою.