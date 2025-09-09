- Категорія
У Міноборони пояснили алгоритм закупівлі автотранспорту військовими частинами: що потрібно зробити
Міноборони надало чіткий алгоритм, як військові частини можуть швидко та без зайвої бюрократії закуповувати вживані пікапи, квадроцикли та мотоцикли для покриття своїх потреб.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Алгоритм спрощеної закупівлі автотранспорту наступний:
- Спочатку необхідно переконатися, що цей вид транспорту передбачений штатом військової частини. За потреби — внести відповідні зміни.
- На основі рапорту затвердити наказ, що визначає обсяги та перелік необхідної техніки.
- Знайти машини для закупівлі та зібрати комерційні пропозиції. Важливо отримати від продавця оціночні документи (звіт оцінювача або висновок експерта).
- Зібрати повний пакет документів: рапорт, розрахунок очікуваної вартості, комерційні пропозиції, документи, в яких зазначена вартість тощо.
- Оформити протоколом рішення про метод закупівлі. Законодавство дозволяє військовим частинам проводити такі закупівлі без використання електронної системи.
- Підготувати та узгодити проєкт договору з фінансово-економічною та юридичною службами, після чого укласти договір купівлі-продажу. Продавець має зняти транспорт з обліку.
- Скласти акт приймання-передачі та видаткову накладну, поставити придбані машини на бухгалтерський та матеріальний облік.
- Передати документи до Військової служби правопорядку для реєстрації. Обов’язково опублікувати звіт про укладений контракт в електронній системі закупівель.
Як зазначили в Міноборони, цей алгоритм значно спрощує процес, допомагаючи військовим частинам оперативно забезпечувати себе необхідною технікою.
Нагадаємо, у серпні уряд спростив закупівлю та списання майна для ЗСУ. Військові підрозділи тепер зможуть купувати вживані транспортні засоби, зокрема пікапи, квадроцикли та мотоцикли, за спрощеною процедурою.