В Минразвития создали Координационный совет для обеспечения равных условий для бизнеса в портах

При Министерстве развития общин и территорий начал работу Координационный совет, который будет заниматься вопросами конкурентной среды и равных условий для бизнеса в портах. Она должна способствовать прозрачному использованию портовых активов, совершенствованию регуляторных механизмов и налаживанию диалога между государством и бизнесом.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, украинские морские порты имеют значительный потенциал для развития даже в условиях войны, однако существуют сдерживающие его факторы. Один из ключевых вопросов – землепользование, которое остается неурегулированным.

"Неопределенность в распределении полномочий между государственными и местными органами власти усложняет оформление земель водного фонда под акваториями портов. Это ставит под угрозу безопасность мореходства, мешает развивать инфраструктуру, привлекать инвестиции и эффективно управлять государственными активами", – подчеркнул Кулеба.

Еще одной проблемой является использование перспективных земель в портах. К примеру, в порту "Южный" значительные территории остаются в аренде у компаний, которые не развивают инфраструктуру, а используют их для перепродажи. Это сдерживает инвестиции и снижает эффективность использования портовых площадей.

Координационный совет будет работать над:

анализ использования государственной портовой инфраструктуры;

разработкой механизмов выделения земельных участков в портах;

введением прозрачных конкурсных процедур для доступа к инфраструктуре;

созданием эффективных регуляторных устройств.

Риски рейдерства и незаконной застройки

Отдельным вызовом является прозрачность процедур доступа к портовой инфраструктуре. В украинских портах уже были случаи рейдерского захвата предприятий с иностранными инвестициями. В одном из портов международный инвестор столкнулся с незаконными действиями из-за юридических коллизий, что повлекло за собой открытие уголовных производств.

"Это ограничивает инвестиции, снижает эффективность использования территорий и конкурентоспособность украинских портов. Для решения проблемы необходимо внедрить прозрачные правила использования землями морских портов, что будет способствовать развитию стратегической инфраструктуры и привлечению новых инвесторов", — отметил министр.

Еще один проблемный аспект – незаконная застройка на землях государственной собственности. Это затрудняет доступ к портовой инфраструктуре, снижает эффективность управления государственным имуществом и сокращает поступление в бюджет. Например, на территории Одесского припортового завода расположена подъездная дорога, которая критически важна для работы порта. Однако отсутствие гарантированного права пользования ею чревато стабильностью логистических процессов.

По словам Кулебы, создание прозрачных механизмов в сфере морских портов будет способствовать привлечению инвестиций, повышению конкурентоспособности украинских портов и расширению экономических возможностей страны. Координационный совет должен обеспечить справедливые условия для бизнеса, устранить юридические коллизии и предотвратить рейдерские атаки, что позволит морской отрасли Украины развиваться в стратегическом направлении.

Добавим, что Украина приближает законодательство в сфере морского транспорта к стандартам ЕС. Уже стартовал прескрининг украинского законодательства в этой сфере.