У Мінрозвитку створили Координаційну раду для забезпечення рівних умов для бізнесу у портах

При Міністерстві розвитку громад та територій розпочала роботу Координаційна рада, яка займатиметься питаннями конкурентного середовища та рівних умов для бізнесу у портах. Вона має сприяти прозорому користуванню портовими активами, вдосконаленню регуляторних механізмів та налагодженню діалогу між державою та бізнесом.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, українські морські порти мають значний потенціал для розвитку навіть в умовах війни, однак існують чинники, які його стримують. Одне з ключових питань – землекористування, що залишається неврегульованим.

"Невизначеність у розподілі повноважень між державними та місцевими органами влади ускладнює оформлення земель водного фонду під акваторіями портів. Це ставить під загрозу безпеку мореплавства, заважає розвивати інфраструктуру, залучати інвестиції та ефективно управляти державними активами", – наголосив Кулеба.

Ще однією проблемою є використання перспективних земель у портах. Наприклад, у порту "Південний" значні території залишаються в оренді у компаній, які не розвивають інфраструктуру, а використовують їх для перепродажу. Це стримує інвестиції та знижує ефективність використання портових площ.

Координаційна рада працюватиме над:

аналізом використання державної портової інфраструктури;

розробкою механізмів виділення земельних ділянок у портах;

запровадженням прозорих конкурсних процедур для доступу до інфраструктури;

створенням ефективних регуляторних механізмів.

Ризики рейдерства та незаконної забудови

Окремим викликом є прозорість процедур надання доступу до портової інфраструктури. В українських портах вже були випадки рейдерського захоплення підприємств з іноземними інвестиціями. В одному з портів міжнародний інвестор зіткнувся з незаконними діями через юридичні колізії, що спричинило відкриття кримінальних проваджень.

"Це обмежує інвестиції, знижує ефективність використання територій та конкурентоспроможність українських портів. Для вирішення проблеми необхідно впровадити прозорі правила користування землями морських портів, що сприятиме розвитку стратегічної інфраструктури та залученню нових інвесторів", – зазначив міністр.

Ще один проблемний аспект – незаконна забудова на землях державної власності. Це ускладнює доступ до портової інфраструктури, знижує ефективність управління державним майном і скорочує надходження до бюджету. Наприклад, на території Одеського припортового заводу розташована під’їзна дорога, яка є критично важливою для роботи порту. Проте відсутність гарантованого права користування нею загрожує стабільності логістичних процесів.

За словами Кулеби, створення прозорих механізмів у сфері морських портів сприятиме залученню інвестицій, підвищенню конкурентоспроможності українських портів та розширенню економічних можливостей країни. Координаційна рада має забезпечити справедливі умови для бізнесу, усунути юридичні колізії та запобігти рейдерським атакам, що дозволить морській галузі України розвиватися у стратегічному напрямку.

Додамо, що Україна наближає законодавство у сфері морського транспорту до стандартів ЄС. Вже стартував пре-скринінг українського законодавства у цій сфері.