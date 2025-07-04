В мире выросли цены на молочную продукцию: индекс FAO на сливочное масло достиг рекордного уровня

Индекс цен на молочные продукты FAO в июне составил в среднем 154,4 пункта, что на 0,8 пункта (0,5%) выше, чем в мае и на 26,5 пункта (20,7%) выше, чем годом ранее. Индекс цен на сливочное масло зафиксировал самый большой месячный прирост, увеличившись на 2,8% и достиг рекордного уровня в 225 пунктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Как отмечают аналитики FAO , Продолжающаяся тенденция к росту на молочную продукцию была обусловлена ​​в основном дефицитом поставок, сохраняющимся в Океании и Европейском союзе в сочетании с высоким спросом на импорт из Азии, включая Ближний Восток.

Новая Зеландия вступила в сезонное замедление производства, в то время как в ЕС сокращение стада, вызванное экологическими нормами, сдержало рост производства молока, а некоторые западные страны блока дополнительно пострадали от вспышек вируса Блютанг, фиксировавшегося в конце 2024 года. Кроме того, в Соединенных Штатах снижение ежемесячного производства масла и падение запасов ниже прошлогодних уровней усилили давление на цены сливочного масла .

Цены на сыр также выросли три месяца и подряд на фоне устойчивого спроса, хранящегося в розничной торговле и сфере общественного питания в Восточной Азии. А цены на обезжиренное сухое молоко наоборот снизились на 0,6%. Также на фоне сдержанного спроса и крупных мировых поставок упали цены на цельное сухое молоко — на 2,3%.

Общий индекс продовольственных цен FAO в июне составил 128 пунктов, что на 0,5% больше, чем в мае, и на 5,8% выше уровня июня 2024 года. Но он все еще на 20% ниже, чем в марте 2022 г., когда цены стремительно выросли после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, за последний месяц в Украине подешевели молоко в пленке, кефир в тетрапаке и стекле, кисломолочный сыр и сыр Сулугуни, тогда как остальные молочные продукты подорожали.