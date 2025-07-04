У світі зросли ціни на молочну продукцію: індекс FAO на вершкове масло досяг рекордного рівня

Індекс цін на молочні продукти FAO у червні становив у середньому 154,4 пункту, що на 0,8 пункту (0,5%) вище, ніж у травні, та на 26,5 пункту (20,7%) вище, ніж роком раніше. Індекс цін на вершкове масло зафіксував найбільший місячний приріст, збільшившись на 2,8% і досяг рекордного рівня у 225 пунктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Як зазначають аналітики FAO, триваюча тенденція до зростання на молочну продукцію була обумовлена ​​в основному дефіцитом поставок, що зберігається в Океанії та Європейському союзі в поєднанні з високим попитом на імпорт з Азії, включаючи Близький Схід.

Нова Зеландія вступила в сезонне уповільнення виробництва, тоді як у ЄС скорочення стада, викликане екологічними нормами, стримало зростання виробництва молока, а деякі західні країни блоку додатково постраждали від спалахів вірусу Блютанг, що фіксувався наприкінці 2024 року. Крім того, у Сполучених Штатах зниження щомісячного виробництва олії та падіння запасів нижче торішніх рівнів посилили тиск на ціни вершкового масла.

Ціни на сир також зростали три місяці поспіль на тлі стійкого попиту, що зберігається в роздрібній торгівлі і сфері громадського харчування в Східній Азії. А ціни на сухе знежирене молоко навпаки знизилися на 0,6%. Також на тлі стриманого попиту та значних світових поставок впали ціни на цільне сухе молоко — на 2,3%.

Загальний індекс продовольчих цін FAO у червні склав 128 пунктів, що на 0,5% більше, ніж у травні, і на 5,8% вище за рівень червня 2024 року. Але він все ще на 20% нижчий, ніж у березні 2022 року, коли ціни стрімко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні подешевшали молоко в плівці, кефір у тетрапаку та склі, кисломолочний сир та сир Сулугуні, тоді як решта молочних продуктів подорожчали.