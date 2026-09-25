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В Одессе снова пытаются продать ТЦ "Новый Привоз": какая стартовая цена

ТЦ "Новый Привоз"
ТЦ "Новый Привоз" в Одессе выставили на Prozorro. Продажи за 779,5 млн грн

В Одессе повторно выставили на открытые торги торгово-выставочный комплекс "Новый Привоз", расположенный на улице Пантелеймоновской. Продажа осуществляется в рамках судебной процедуры банкротства компании "Укрбудспецтех".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявления в системе Prozorro.Продажи.

Входящий в состав лота и какие условия участия

В состав имущественного комплекса входят нежилые помещения общей площадью 23360 квадратных метров, охватывающих пять этажей торговых помещений и технический этаж.

Для того чтобы принять участие в будущем аукционе, участники обязаны внести гарантийный взнос в размере 77,9 млн. грн., а минимальный шаг повышения цены установлен на уровне 7,79 млн. грн.

Первая попытка реализовать объект состоялась 27 июля, однако аукцион не состоялся из-за полного отсутствия потенциальных покупателей. Новые торги намечены на 5 октября 2026 года, при этом стартовая цена лота осталась неизменной и составляет 779,5 млн. грн.

История должника

Компания-банкрот ООО "Укрбудспецтех" входит в бизнес-структуры, связанные с бывшим народным депутатом и экспрезидентом футбольного клуба "Черноморец" Леонидом Климовым.

Согласно аукционной документации, в настоящее время помещениями по договору от 2014 года управляет компания "Новая-Волна". 

Стоит отметить, что весь имущественный комплекс был передан в ипотеку еще в 2009 году, и на сегодняшний день ипотекодержателем объекта является Национальный банк Украины.

Фото 2 — В Одессе снова пытаются продать ТЦ "Новый Привоз": какая стартовая цена
Фото 3 — В Одессе снова пытаются продать ТЦ "Новый Привоз": какая стартовая цена
Фото 4 — В Одессе снова пытаются продать ТЦ "Новый Привоз": какая стартовая цена
Фото 5 — В Одессе снова пытаются продать ТЦ "Новый Привоз": какая стартовая цена
Фото 6 — В Одессе снова пытаются продать ТЦ "Новый Привоз": какая стартовая цена

Ранее сообщалось, что ТЦ "Новый Привоз" на улице Пантелеймоновской в Одессе выставили на продажу за 779 млн грн в рамках процедуры банкротства "Укрбудспецтеха". Однако аукцион в системе "Prozorro.Продажи" отменили из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Автор:
Татьяна Бессараб
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