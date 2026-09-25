В Одесі знову намагаються продати ТЦ “Новий Привоз”: яка стартова ціна

В Одесі повторно виставили на відкриті торги торгово-виставковий комплекс “Новий Привоз”, розташований на вулиці Пантелеймонівській. Продаж здійснюється в межах судової процедури банкрутства компанії “Укрбудспецтех".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оголошення в системі Prozorro.Продажі.

Що входить до складу лота та які умови участі

До складу майнового комплексу входять нежитлові приміщення загальною площею 23 360 квадратних метрів, що охоплюють п'ять поверхів торговельних приміщень та технічний поверх.

Для того щоб взяти участь у майбутньому аукціоні, учасники зобов'язані внести гарантійний внесок у розмірі 77,9 млн грн, а мінімальний крок підвищення ціни встановлено на рівні 7,79 млн грн.

Перша спроба реалізувати об'єкт відбулася 27 липня, однак аукціон не відбувся через повну відсутність потенційних покупців. Нові торги призначено на 5 жовтня 2026 року, при цьому стартова ціна лота залишилася незмінною і становить 779,5 млн грн.

Історія боржника

Компанія-банкрут ТОВ “Укрбудспецтех” входить до бізнес-структур, пов'язаних із колишнім народним депутатом та експрезидентом футбольного клубу “Чорноморець” Леонідом Клімовим.

Згідно з аукціонною документацією, наразі приміщеннями за договором від 2014 року управляє компанія “Нова-Хвиля”.

Варто зазначити, що весь майновий комплекс був переданий в іпотеку ще у 2009 році, і на сьогодні іпотекодержателем об'єкта є Національний банк України.

Раніше повідомлялося, що ТЦ “Новий Привоз” на вулиці Пантелеймонівській в Одесі виставили на продаж за 779 млн грн в межах процедури банкрутства “Укрбудспецтеху”. Проте аукціон у системі "Prozorro.Продажі" скасували через відсутність потенційних покупців.