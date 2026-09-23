В Одессе выставили на продажу клинику репродуктологии с 18-летней историей

В Одессе выставили на продажу действующий центр репродуктивной медицины полного цикла с 18-летней историей или ищущего для него стратегического партнера. За время работы медицинского учреждения на свет появилось более 3,5 тысяч детей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Inventure.

На рынок предлагают два формата участия: привлечение инвестора с долей 49% за $545 тыс. или полный выкуп 100% бизнеса за $750 тыс.

Команда клиники насчитывает семь врачей-репродуктологов и двух эмбриологов. Медучреждение имеет собственную эмбриологическую лабораторию и контракт с Национальной службой здоровья Украины, который действует с 2025 года по пакету лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Основные направления услуг медицинского центра

Портфель услуг охватывает шесть основных направлений: вспомогательные репродуктивные технологии включая ЭКО, донорские программы и суррогатное материнство, эмбриологию и криобанк, женское и мужское репродуктивное здоровье, малоинвазивную хирургию (гистероскопию и лапароскопию), а также участие в государственных

Несмотря на влияние миграции и военных рисков, сегмент репродуктивной медицины сохраняет стабильный структурный спрос.

Привлеченные от инвестора средства в размере $545 тыс. планируют направить на масштабный проект развития.

В частности, предусмотрена релокация клиники в новое помещение в Одессе с расширением площади с 330 до 450 квадратных метров, ремонт, оснащение и расширение мощностей эмбриологической лаборатории с установкой дополнительной ICSI-станции. Переезд планируется осуществить без остановки приема пациентов благодаря параллельному ремонту.

Финансовые прогнозы

Согласно базовой финансовой модели, совокупная выручка за пять лет должна составить $12,8 млн, а чистая прибыль прогнозируется на уровне от $55 тыс. до $753 тыс.

Ожидаемый срок окупаемости проекта составляет 2,7 года при внутренней норме прибыли (IRR) 65,4%. Кроме того, владельцы рассматривают партнерство с медицинскими группами, страховыми компаниями и международными партнерами.

Напомним, в селе Забуяние Киевской области за $3 000 000 продается 49% курортного комплекса Mandra Petrichor. Объект расположен в сосновом лесу в 70 км от Киева. Проект нацелен на премиум-сегмент кратковременного отдыха.