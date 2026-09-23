В Одесі виставили на продаж клініку репродуктології з 18-річною історією

В Одесі виставили на продаж діючий центр репродуктивної медицини повного циклу з 18-річною історією або шукають для нього стратегічного партнера. За час роботи медичного закладу на світ з'явилося понад 3,5 тисячі дітей.

Як пише Dilo,про це повідомляє Inventure.

Пропонується два формати участі: залучення інвестора з часткою 49% за $545 тис. або повний викуп 100% бізнесу за $750 тис.

Команда клініки налічує сім лікарів-репродуктологів та двох ембріологів. Медзаклад має власну ембріологічну лабораторію та контракт із Національною службою здоров'я України, який діє з 2025 року за пакетом лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.

Основні напрями послуг медичного центру

Портфель послуг охоплює шість основних напрямів: допоміжні репродуктивні технології включно з ЕКЗ, донорськими програмами та сурогатним материнством, ембріологію і кріобанк, жіноче та чоловіче репродуктивне здоров'я, малоінвазивну хірургію (гістероскопію та лапароскопію), а також участь у державних програмах.

Попри вплив міграції та воєнних ризиків, сегмент репродуктивної медицини зберігає стабільний структурний попит.

Залучені від інвестора кошти у розмірі $545 тис. планують спрямувати на масштабний проєкт розвитку.

Зокрема, передбачена релокація клініки в нове приміщення в межах Одеси з розширенням площі з 330 до 450 квадратних метрів, ремонт, оснащення та розширення потужностей ембріологічної лабораторії із встановленням додаткової ICSI-станції. Переїзд планують здійснити без зупинки прийому пацієнтів завдяки паралельному ремонту.

Фінансові прогнози

Згідно з базовою фінансовою моделлю, сукупна виручка за п'ять років має скласти $12,8 млн, а чистий прибуток прогнозується на рівні від $55 тис. до $753 тис.

Очікуваний термін окупності проєкту становить 2,7 року при внутрішній нормі прибутку (IRR) 65,4%. Крім того, власники розглядають партнерство з медичними групами, страховими компаніями та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, у селі Забуяння Київської області за $3 000 000 продається 49% курортного комплексу Mandra Petrichor. Об’єкт розташований у сосновому лісі за 70 км від Києва. Проєкт орієнтований на преміум-сегмент короткочасного відпочинку.