В Одесской области после последних российских обстрелов количество локальных аварий в электросетях увеличилось в 15 раз. Несмотря на стабилизацию ситуации с электроснабжением, одновременное включение мощных электроприборов после длительных отключений влечет за собой перегрузку сетей и повторное обесточивание.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения компании ДТЭК.

По информации энергетиков, после последних атак удалось стабилизировать работу электросетей региона. В то же время, они остаются уязвимыми к резкому увеличению нагрузки.

В компании объясняют, что после продолжительных отключений жители пытаются одновременно включить отопление, приготовить еду, зарядить технику и выполнить другие бытовые дела.

Из-за этого потребление электроэнергии резко растет, что может привести к перегрузке оборудования, новым локальным авариям и повторным отключениям света.

Чтобы снизить нагрузку на электросети, в ДТЭК призывают жителей Одесщины отсоединять мощные электроприборы от сети во время отключений.

После обновления электроснабжения их рекомендуют включать постепенно, а не все одновременно.

Особое внимание энергетики советуют уделять электрическому отоплению, мощность которого необходимо увеличивать поэтапно.

В компании отмечают, что соблюдение этих рекомендаций поможет сократить количество аварий и предотвратить повторные обесточивания.

Напомним, ранее российские войска повторно атаковали магистральные электросети Одесщины. На вечер 21 ноября ситуация с электроснабжением в регионе оставалась сложной. Из-за повреждений сетей срабатывала автоматическая защита оборудования, что приводило к масштабным отключениям света.