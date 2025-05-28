В Одесской области в Дунай выпустили более 30 тысяч мальков осетровых (ФОТО)

Одесская область сделала важный шаг в восстановлении популяции осетровых рыб благодаря масштабному зарыблению вод Дуная в рамках региональной программы развития рыбного хозяйства на 2024-2030 годы.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в реку Дунай выпустили более 30 тысяч мальков осетровых, в частности:

18 000 молодых стерляд (Acipenser ruthenus) весом до 3 граммов;

13900 молодых осетров русских (Acipenser gueldenstaedtii) весом до 5 граммов;

1900 осетров выпущено при поддержке WWF-Украина.

Как отметил Кипер, эта масштабная мера не только будет способствовать восстановлению популяции осетровых в Дунае, но и открывает перспективы для организации официального промысла в будущем.

Глава Одесской ОВА отметил, что инициатива имеет большое значение для сохранения природного богатства региона и укрепления экосистемы реки.

"Радимся этими маленькими жителями Дуная и верим, что они вырастут и принесут новую жизнь нашей природе", — подытожил Кипер.

Главные производители рыбы

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в прошлом году главными изготовителями рыбы стали пять регионов Украины.

Черкасская (4400 т);

Львовская (1543 т);

Хмельницкая (1517 т);

Кировоградская (1456 т);

Сумская (1403 т).

Среди видов рыб в 2024 году больше вырастили карпа — 8 896 т, а меньше всего осетровых — 72 т. Кроме того, популярными у производителей были: толстолоб – 4 434 т, белый амур – 637 т, судак – 1 854 т, лососевые – 396 т, сомовые – 273 т, щука – 211 т. Производство пищевой икры составило 4,3 т.