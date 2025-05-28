- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Одещині у Дунай випустили понад 30 тисяч мальків осетрових (ФОТО)
Одеська область зробила важливий крок у відновленні популяції осетрових риб завдяки масштабному зарибленню вод Дунаю в рамках регіональної програми розвитку рибного господарства на 2024–2030 роки.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, у річку Дунай випустили понад 30 тисяч мальків осетрових, зокрема:
- 18 000 молодих стерляді (Acipenser ruthenus) вагою до 3 грамів;
- 13 900 молодих осетрів руських (Acipenser gueldenstaedtii) вагою до 5 грамів;
- 1 900 осетрів випущено за підтримки WWF-Україна.
Як наголосив Кіпер, цей масштабний захід не лише сприятиме відновленню популяції осетрових у Дунаї, а й відкриває перспективи для організації офіційного промислу в майбутньому.
Очільник Одеської ОВА наголосив, що ініціатива має велике значення для збереження природного багатства регіону та зміцнення екосистеми річки.
"Тішимося цими маленькими мешканцями Дунаю та віримо, що вони зростуть і принесуть нове життя нашій природі", - підсумував Кіпер.
Головні виробники риби
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, у минулому році головними виробниками риби стали п’ять регіонів України.
- Черкаська (4 400 т);
- Львівська (1 543 т);
- Хмельницька (1 517 т);
- Кіровоградська (1 456 т);
- Сумська (1 403 т).
Серед видів риб у 2024 році найбільше виростили коропа — 8 896 т, а найменше осетрових — 72 т. Крім того, популярними у виробників були: товстолоб — 4 434 т, білий амур — 637 т, судак — 1 854 т, лососеві — 396 т, сомові — 273 т, щука — 211 т. Виробництво харчової ікри склало 4,3 т.