На Одещині у Дунай випустили понад 30 тисяч мальків осетрових (ФОТО)

Одеська область зробила важливий крок у відновленні популяції осетрових риб завдяки масштабному зарибленню вод Дунаю в рамках регіональної програми розвитку рибного господарства на 2024–2030 роки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у річку Дунай випустили понад 30 тисяч мальків осетрових, зокрема:

18 000 молодих стерляді (Acipenser ruthenus) вагою до 3 грамів;

13 900 молодих осетрів руських (Acipenser gueldenstaedtii) вагою до 5 грамів;

1 900 осетрів випущено за підтримки WWF-Україна.

Як наголосив Кіпер, цей масштабний захід не лише сприятиме відновленню популяції осетрових у Дунаї, а й відкриває перспективи для організації офіційного промислу в майбутньому.

Очільник Одеської ОВА наголосив, що ініціатива має велике значення для збереження природного багатства регіону та зміцнення екосистеми річки.

"Тішимося цими маленькими мешканцями Дунаю та віримо, що вони зростуть і принесуть нове життя нашій природі", - підсумував Кіпер.

Головні виробники риби

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, у минулому році головними виробниками риби стали п’ять регіонів України.

Черкаська (4 400 т);

Львівська (1 543 т);

Хмельницька (1 517 т);

Кіровоградська (1 456 т);

Сумська (1 403 т).

Серед видів риб у 2024 році найбільше виростили коропа — 8 896 т, а найменше осетрових — 72 т. Крім того, популярними у виробників були: товстолоб — 4 434 т, білий амур — 637 т, судак — 1 854 т, лососеві — 396 т, сомові — 273 т, щука — 211 т. Виробництво харчової ікри склало 4,3 т.