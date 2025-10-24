В относительно безопасных районах Киева цены на аренду квартир выросли наибольше

Люди продолжают ехать в столицу на постоянное проживание и работу, несмотря на высокий уровень опасности. Но выбирают квартиру в относительно спокойных районах, где зафиксировано меньше прилетов. Уровень цен такого жилья соответственно тоже растет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Стоимость аренды в Киеве в 2025 году выросла на 4-5% по сравнению с предыдущим годом. Но цены в основном зависят от количества прилетов в том или ином районе.

Так, больше всего возросла стоимость аренды в южных и западных частях города, наиболее отдаленных от критической инфраструктуры.

Почти не изменились цены в Шевченковском районе, где расположена Лукьяновка, неоднократно страдавшая от атак. На прежнем уровне остались цены в Днепровском районе. В Соломенском районе, где были частые прилеты, цены снизились на 5%. Стоимость аренды – 19 000 грн.

Недвижимость: инфографика изменения цен и спроса на аренду в Киеве.

Больше всего выросли цены в Голосеевском (+19,6%) и Подольском (+13,8%) районах. Стоимость аренды – 27 500 и 22 760 грн соответственно.

В Подольском районе одновременно зафиксирован рост спроса, в других районах количество отзывов по сравнению с предыдущим годом уменьшается. Общий интерес к аренде по Киеву снизился на 14-15%, сообщает ОLX Недвижимость.

Самыми дорогими квартиры остаются в Печерском районе – 61 873 грн, несмотря на незначительный рост (+1%), и Шевченковском – 37 235 грн.

Самые дешевые районы – Деснянский со стоимостью 11 500 грн, а также Святошинский и Днепровский – 15 000 грн.

Напомним, общие цены на аренду жилья по Украине снизились.