У відносно безпечних районах Києва ціни на оренду квартир зросли найбільше

Люди продовжують їхати в столицю на постійне проживання і роботу, попри високий рівень небезпеки. Але вибирають помешкання у відносно спокійних районах, де зафіксовано менше прильотів. Рівень цін такого житла відповідно теж зростає найбільше. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Нерухомість. 

Загалом вартість оренди в Києві у 2025 році зросли на 4-5% порівняно з попереднім роком. Але ціни залежать переважно від кількості прильотів у тому чи іншому районі. 

Так, найбільше зросла вартість оренди в південних та західних частинах міста, що найбільш віддалені від критичної інфраструктури. 

Майже не змінились ціни у Шевченківському районі, де розташована Лук`янівка, що неодноразово страждала від атак. На попередньому рівні лишились ціни у Дніпровському районі. В Солом`янському районі, де були часті прильоти, ціни знизилась на 5%. Вартість оренди - 19 000 грн.

OLX Нерухомість: інфографіка зміни цін та попиту на оренду в Києві

Найбільше зросли ціни у Голосіївському (+19,6%) та Подільському (+13,8%) районах. Вартість оренди - 27 500 і 22 760 грн відповідно.

У Подільському районі водночас зафіксоване зростання попиту, водночас в інших районах кількість відгуків порівняно з попереднім роком зменшується. Загальний інтерес до оренди по Києву знизився на 14-15%, повідомляє ОLX Нерухомість. 

Найдорожчими квартири залишаються в Печерському районі - 61 873 грн, попри незначне зростання (+1%), та Шевченківському - 37 235 грн. 

Найдешевші райони - Деснянський із вартістю 11 500 грн, а також Святошинський та Дніпровський - 15 000 грн. 

Нагадаємо, загальні ціни на оренду житла по Україні знизились. 

Автор:
Ярослава Тюпка