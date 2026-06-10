В Польше цены на жилье не растут: какая сейчас стоимость квартир в разных городах

В мае средние цены на квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах Польши почти не изменились. Исключением стали Лодзь, где зафиксировано незначительное подорожание, и Тригород, ставший единственным крупным рынком с небольшим снижением цен. В то же время эксперты отмечают постепенное охлаждение спроса несмотря на увеличение количества предложений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на эксперта GetHome.pl Марека Вельго.

По словам Вельго, доступность ипотечных кредитов остается лучше, чем год назад, однако в последние месяцы кредитоспособность покупателей ухудшается, а часть потенциальных клиентов откладывает решение о покупке жилья. В результате на рынке растет количество объявлений, в то время как темпы продаж замедляются.

Цены почти не изменяются

В сравнении с апрелем ценовые колебания в мае были минимальными. В Варшаве средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне около 18,2 тыс. злотых (4 950 долларов). Стабильны также цены в Познани (12,1 тыс. злотых за кв. м, то есть $3 280) и Катовице (11,7 тыс. злотых за кв. м, $3200). В Кракове средняя цена сохранилась на уровне около 17 тыс. злотых за квадратный метр (4438 долларов).

Среди крупнейших городов выделились два рынка. В Лодзи средняя цена возросла до примерно 8,8 тыс. злотых за квадратный метр ($2300). В Триместе (Гданьск, Гдыня, Сопот) она снизилась примерно на 1% и составила 16,8 тыс. злотых за кв. м. ($4603). Во Вроцлаве после предварительных снижений цены стабилизировались в пределах 13,6-13,7 тыс. злотых за квадратный метр. (до $3730).

В годовом исчислении ситуация выглядит более неоднородной. Наибольшее удорожание зафиксировано в Тригороде – примерно на 6%. В Познани цены выросли на 3%, в Варшаве – на 2%. В Кракове и Катовице рост составил около 1%, в Лодзи цены практически не изменились, а во Вроцлаве они остаются примерно на 4% ниже, чем год назад.

По мнению экспертов, вторичный рынок все больше зависит от локального соотношения спроса и предложения, а единый тренд для всех городов уже не работает.

Предложение растет, продажи замедляются

По данным поисковика Adradar, в мае количество новых квартир, выставленных на продажу, увеличилось на 3% по сравнению с апрелем. В то же время количество объявлений, пропавших с рынка, сократилось на 9%, что свидетельствует о снижении объемов продаж.

Это означает изменение тенденции: владельцы активнее выставляют квартиры на продажу, в то время как покупатели действуют более осторожно. Как следствие жилье продается дольше, а конкуренция между продавцами усиливается.

Годовая динамика также указывает на ослабление спроса. Хотя предложение остается меньше, чем в прошлом, темпы продаж сокращаются еще быстрее.

Количество объявлений увеличивается

В мае количество доступных квартир выросло почти во всех крупных польских городах. В Варшаве на продажу выставлялось около 15,8 тыс. квартир против 15,6 тыс. месяцев раньше. Во Вроцлаве предложение увеличилось до 8 тыс. объектов, а во Тригороде – до 8,4 тыс. объектов.

Особенно заметный рост был зафиксирован в Познани, где количество объявлений увеличилось с 3,6 тыс. до 3,8 тыс., а также в Катовице – с 2,2 тыс. до 2,3 тыс. квартир. В Лодзи предложение выросло до 4,9 тыс. объектов. Только в Кракове количество квартир в продаже незначительно сократилось – с 7,9 тыс. до 7,8 тыс.

Несмотря на это, во всех рассматриваемых городах предложение остается ниже, чем год назад. Наибольшее сокращение зафиксировано во Вроцлаве (около 23%), Кракове (20%) и Варшаве (18%). В Лодзи предложение меньше на 14%, в Триместе и Познани – примерно на 7%, а в Катовице – на 4%.

Рынок входит в фазу равновесия

Эксперты отмечают, что вторичный рынок жилья в Польше вошел в фазу стабилизации, когда ни у одной из сторон нет очевидного преимущества. С одной стороны, предложение постепенно растет, а с другой покупатели не спешат с решениями.

Дополнительное влияние оказывает и первичный рынок. Девелоперы продолжают предлагать широкий выбор квартир и все чаще стимулируют продажи акционными предложениями и бонусами. Это ограничивает способности собственников вторичного жилья увеличивать цены.

По оценкам экспертов, если количество новых объявлений и дальше будет расти быстрее, чем объемы продаж, давление на цены будет постепенно усиливаться. Впрочем, сейчас рынок скорее находится в состоянии плавной стабилизации, чем демонстрирует четкий тренд к росту или падению.

Напомним, OLX сравнил цены на квартиры в Польше и Украине. По результатам анализа, жилье в Украине остается более доступным, чем в Польше. В апреле 2026 года медианная стоимость квартиры такой площади в Украине составила $39 тыс., тогда как в Польше – $124 тыс. То есть польский рынок в этом сегменте почти втрое дороже.