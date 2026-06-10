У Польщі ціни на житло не зростають: яка зараз вартість квартир у різних містах

У травні середні ціни на квартири на вторинному ринку в найбільших містах Польщі майже не змінилися. Винятком стали Лодзь, де зафіксовано незначне подорожчання, та Тримісто, яке стало єдиним великим ринком із невеликим зниженням цін. Водночас експерти відзначають поступове охолодження попиту, попри збільшення кількості пропозицій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на експерта GetHome.pl Марека Вельго.

За словами Вельго, доступність іпотечних кредитів залишається кращою, ніж рік тому, однак останніми місяцями кредитоспроможність покупців погіршується, а частина потенційних клієнтів відкладає рішення про купівлю житла. У результаті на ринку зростає кількість оголошень, тоді як темпи продажів сповільнюються.

Ціни майже не змінюються

У порівнянні з квітнем цінові коливання в травні були мінімальними. У Варшаві середня вартість квадратного метра залишилася на рівні близько 18,2 тис. злотих ($4 950). Стабільними також були ціни в Познані (12,1 тис. злотих за кв. м, тобто $3 280) та Катовіце (11,7 тис. злотих за кв. м, $3200). У Кракові середня ціна збереглася на рівні близько 17 тис. злотих за квадратний метр ($4438).

Серед найбільших міст виділилися два ринки. У Лодзі середня ціна зросла до приблизно 8,8 тис. злотих за квадратний метр ($2300). Натомість у Тримісті (Гданськ, Гдиня, Сопот) вона знизилася приблизно на 1% і становила 16,8 тис. злотих за кв. м. ($4603). У Вроцлаві після попередніх знижень ціни стабілізувалися в межах 13,6-13,7 тис. злотих за квадратний метр. (до $3730).

У річному вимірі ситуація виглядає більш неоднорідною. Найбільше подорожчання зафіксовано в Тримісті – приблизно на 6%. У Познані ціни зросли на 3%, у Варшаві – на 2%. У Кракові та Катовіце зростання становило близько 1%, у Лодзі ціни практично не змінилися, а у Вроцлаві вони залишаються приблизно на 4% нижчими, ніж рік тому.

На думку експертів, вторинний ринок дедалі більше залежить від локального співвідношення попиту та пропозиції, а єдиний тренд для всіх міст уже не працює.

Пропозиція зростає, продажі сповільнюються

За даними пошукової системи нерухомості Adradar, у травні кількість нових квартир, виставлених на продаж, збільшилася на 3% порівняно з квітнем. Водночас кількість оголошень, які зникли з ринку, скоротилася на 9%, що свідчить про зниження обсягів продажів.

Це означає зміну тенденції: власники активніше виставляють квартири на продаж, тоді як покупці діють обережніше. Як наслідок, житло продається довше, а конкуренція між продавцями посилюється.

Річна динаміка також вказує на ослаблення попиту. Хоча пропозиція залишається меншою, ніж торік, темпи продажів скорочуються ще швидше.

Кількість оголошень збільшується

У травні кількість доступних квартир зросла майже в усіх великих польських містах. У Варшаві на продаж виставлялося близько 15,8 тис. квартир проти 15,6 тис. місяцем раніше. У Вроцлаві пропозиція збільшилася до 8 тис. об'єктів, а в Тримісті – до 8,4 тис.

Особливо помітне зростання зафіксовано в Познані, де кількість оголошень збільшилася з 3,6 тис. до 3,8 тис., а також у Катовіце – з 2,2 тис. до 2,3 тис. квартир. У Лодзі пропозиція зросла до 4,9 тис. об'єктів. Лише в Кракові кількість квартир у продажу незначно скоротилася – з 7,9 тис. до 7,8 тис.

Попри це, в усіх аналізованих містах пропозиція залишається нижчою, ніж рік тому. Найбільше скорочення зафіксовано у Вроцлаві (близько 23%), Кракові (20%) та Варшаві (18%). У Лодзі пропозиція менша на 14%, у Тримісті та Познані – приблизно на 7%, а в Катовіце – на 4%.

Ринок входить у фазу рівноваги

Експерти зазначають, що вторинний ринок житла в Польщі увійшов у фазу стабілізації, коли жодна зі сторін не має очевидної переваги. З одного боку, пропозиція поступово зростає, а з іншого – покупці не поспішають із рішеннями.

Додатковий вплив має й первинний ринок. Девелопери продовжують пропонувати широкий вибір квартир та дедалі частіше стимулюють продажі акційними пропозиціями й бонусами. Це обмежує можливості власників вторинного житла підвищувати ціни.

За оцінками експертів, якщо кількість нових оголошень і надалі зростатиме швидше, ніж обсяги продажів, тиск на ціни поступово посилюватиметься. Втім наразі ринок радше перебуває у стані плавної стабілізації, ніж демонструє чіткий тренд до зростання або падіння.

Нагадаємо, OLX порівняв ціни на квартири в Польщі та Україні. За результатами аналізу, житло в Україні залишається значно доступнішим, ніж у Польщі. У квітні 2026 року медіанна вартість квартири такої площі в Україні становила $39 тис., тоді як у Польщі – $124 тис. Тобто польський ринок у цьому сегменті майже втричі дорожчий.