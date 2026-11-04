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В Полтавской области обновляют дорогу для гуманитарных и эвакуационных маршрутов

ремонт
В Одесской области обновили 70 тысяч кв. м покрытие дороги Р-75 / Агентство восстановления

В Полтавской области продолжаются ремонтные работы на автомобильной дороге Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин. Подрядчики восстанавливают наиболее поврежденные участки трассы, обеспечивающей транспортное сообщение между северными районами Сумщины, столицей и центральными регионами Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Где ремонтируют трассу Р-60

Основные ремонтные работы сосредоточены на территории Чернухинского общества Лубенского района Полтавской области.

Здесь подрядчики используют технологию устройства больших карт нового асфальтобетонного покрытия. Такой метод позволяет заменить изношенные участки дорожного полотна и восстановить его ровность.

Накануне дорожники завершили ремонт от границы с Сумской областью до села Юсковцы Лохвицкого городского общества.

Вблизи Лохвицы расчищают обочину

Параллельно с ремонтом дорожного покрытия работы продолжаются вблизи Лохвицы. Там расчищают обочину от древесной поросли и кустарников.

Это должно улучшить обзорность для водителей и уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий.

Почему трасса Р-60 важна для логистики.

Автомобильная дорога Р-60 Кролевец — Конотоп — Ромны — Пирятин является одним из кратчайших транспортных маршрутов, соединяющих северные районы Сумской области со столицей и центральной частью Украины.

Трасса имеет важное логистическое значение для обеспечения прифронтовых и деоккупированных территорий Сумщины. Ею также пользуются гуманитарные миссии, эвакуационный транспорт и экстренные службы.

Восстановление дорожного покрытия на этом участке должно улучшить транспортное сообщение и условия передвижения по важным логистическим маршрутам региона.

Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках.

Автор:
Ольга Опенько

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