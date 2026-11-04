- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
В Полтавской области обновляют дорогу для гуманитарных и эвакуационных маршрутов
В Полтавской области продолжаются ремонтные работы на автомобильной дороге Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин. Подрядчики восстанавливают наиболее поврежденные участки трассы, обеспечивающей транспортное сообщение между северными районами Сумщины, столицей и центральными регионами Украины.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.
Где ремонтируют трассу Р-60
Основные ремонтные работы сосредоточены на территории Чернухинского общества Лубенского района Полтавской области.
Здесь подрядчики используют технологию устройства больших карт нового асфальтобетонного покрытия. Такой метод позволяет заменить изношенные участки дорожного полотна и восстановить его ровность.
Накануне дорожники завершили ремонт от границы с Сумской областью до села Юсковцы Лохвицкого городского общества.
Вблизи Лохвицы расчищают обочину
Параллельно с ремонтом дорожного покрытия работы продолжаются вблизи Лохвицы. Там расчищают обочину от древесной поросли и кустарников.
Это должно улучшить обзорность для водителей и уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий.
Почему трасса Р-60 важна для логистики.
Автомобильная дорога Р-60 Кролевец — Конотоп — Ромны — Пирятин является одним из кратчайших транспортных маршрутов, соединяющих северные районы Сумской области со столицей и центральной частью Украины.
Трасса имеет важное логистическое значение для обеспечения прифронтовых и деоккупированных территорий Сумщины. Ею также пользуются гуманитарные миссии, эвакуационный транспорт и экстренные службы.
Восстановление дорожного покрытия на этом участке должно улучшить транспортное сообщение и условия передвижения по важным логистическим маршрутам региона.
Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках.