На Полтавщині оновлюють дорогу для гуманітарних та евакуаційних маршрутів

У Полтавській області тривають ремонтні роботи на автомобільній дорозі Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин. Підрядники відновлюють найбільш пошкоджені ділянки траси, яка забезпечує транспортне сполучення між північними районами Сумщини, столицею та центральними регіонами України.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Де ремонтують трасу Р-60

Основні ремонтні роботи зосереджені на території Чорнухинської громади Лубенського району Полтавської області.

Тут підрядники застосовують технологію влаштування великих карт нового асфальтобетонного покриття. Такий метод дозволяє замінити зношені ділянки дорожнього полотна та відновити його рівність.

Напередодні дорожники завершили ремонт від межі із Сумською областю до села Юсківці Лохвицької міської громади.

Поблизу Лохвиці розчищають узбіччя

Паралельно з ремонтом дорожнього покриття роботи тривають поблизу міста Лохвиця. Там розчищають узбіччя від деревної порослі та чагарників.

Це має покращити оглядовість для водіїв і зменшити ризик дорожньо-транспортних пригод.

Чому траса Р-60 важлива для логістики

Автомобільна дорога Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин є одним із найкоротших транспортних маршрутів, що з'єднує північні райони Сумської області зі столицею та центральною частиною України.

Траса має важливе логістичне значення для забезпечення прифронтових і деокупованих територій Сумщини. Нею також користуються гуманітарні місії, евакуаційний транспорт та екстрені служби.

Відновлення дорожнього покриття на цій ділянці має покращити транспортне сполучення та умови пересування важливими логістичними маршрутами регіону.

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в напрямку житлового масиву Борщагівка. Причиною є роботи з прокладання резервної тепломережі на Теремках.